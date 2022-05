La demolición de la patria

Confieso que me dolió. Esperaba que la señora Robles, al cabo de toda una vida de servicios al estado, estaría a la altura de las circunstancias y defendería, a toda costa, a otra servidora de la nación, a la directora del CNI. Pero no fue así, ha entregado su cabeza, porque así la solicitaban los enemigos declarados de España, sin apenas pestañear. Y a mí me dejó desolado, y ya no tengo edad para emigrar.

La tragicomedia de la intervención de los teléfonos de algunos independentistas, con la bendición del juez residente del Tribunal Supremo, no se sostiene bajo ningún punto de vista, salvo el del mantenimiento, al coste de lo que sea, del titular de la presidencia del gobierno de España en su despacho de la Moncloa. Es un sacrificio, el de la directora del CNI, que traerá cola en cuanto que ejemplifica el valor que tiene la entrega al servicio para quienes dirigen los destinos de la nación, e invita, a los que vienen detrás, a medir el nivel de implicación y comunión con el gobierno de turno. Demoledor. Es quizás la divisa que relumbra en la puerta de los cuarteles de la Guardia Civil y del Ejército, ese “todo por la patria”, la mejor y más sintética forma de declarar lo que supone el servicio a España, al menos yo no conozco otra mejor. Y quiero pensar que la saliente directora del CNI, toda una vida de servicio en esa institución, así lo ha entendido siempre, incluso ahora, en estos difíciles momentos de su vida profesional. También creo que la señora Casteleiro, sucesora suya y funcionaria también de la Casa, ha crecido en los mismos parámetros de servicio que ella; pero, es imposible dejar de lado la percepción que todos tenemos de que se está entregando la cabeza del Bautista al capricho malintencionado de una bailarina que no contratarían en un cabaret de tercera categoría. Ye lo que hay. El mensaje subyacente de toda esta historieta es que todo vale con la finalidad de mantener el poder. Todos estamos al servicio, no de la patria, si no de los intereses del individuo que llega a ocupar el palacio monclovita; ni siquiera del partido que lo sustenta, cada vez menos generador de doctrinas sociales y más simple sustentador del político de turno. Es una situación deplorable que sin duda tendrá profundas consecuencias morales para el colectivo que se llama España. El “conformarse con hacer lo justo de su deber, sin que su propia voluntad adelante cosa alguna” parece una buena opción para el funcionario de hoy, pero con ello, cada día que pasa, avanzamos en la demolición de la patria.