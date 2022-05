César Monte, rigor y compromiso

Hay noticias que, aunque lamentablemente esperadas, cuando ocurren son difíciles de encajar por la profunda huella que esa persona deja en nosotros. La trayectoria profesional de César Monte, el hasta ahora cirujano de la Fundación Hospital de Jove, se caracterizó por el rigor, la dedicación, el compromiso y la empatía. El encarnaba en el hospital bicentenerio de Gijón esos valores tan necesarios en la medicina de hoy comprometida con la sociedad en su reto frente a las crisis sanitarias. César supo entretejer la actividad técnica de la medicina, con su talante sencillo, cercano y afable hacia los pacientes, resultando la suya una labor globalmente eficaz y muy humana. Para los que hemos tenido el privilegio de compartir con él una parte importante de nuestra vida en la rutina diaria, no solo tenemos la certeza de que la medicina pierde un gran profesional, si no también la del vacío que deja en nuestras vidas. Ha sido con nosotros una persona comprometida, solidaria y generosa, que ha contribuido con la chispa de inteligencia de su humor tan particular y genial, a limar los momentos de tensión, y a hacernos nuestra vida laboral más agradable y humana. Pero la empatía social que transmitía Cesar Monte no solo se limitaba a su entorno laboral. Ese talento suyo y su gran generosidad lo extendía mas allá a través de su iniciativa y talento musical, integrando y aglutinando excelentes grupos musicales en nuestra ciudad que regalaron muchos momentos felices a muchos fieles seguidores.

¡Gracias César, por todo lo que nos has entregado! Tú, que precisamente viniste a la vida en el Hospital de Jove, te quedarás para siempre en nuestro recuerdo por haber logrado conjugar como nadie un maravilloso coctel vital: tu profesionalidad, tu humanidad, tu cercanía, tu chispa de humor, tu amor a la música y tu gran corazón.