Salida sensata

La decisión de congelar la reforma definitiva del Muro mientras la sentencia del “cascayu” no sea firme es la salida más sensata de todas las posibles porque meter el pico y la pala en el paseo con un posible incumplimiento urbanístico sobrevolando la Casa Consistorial podría ocasionar cuantiosos daños en un juzgado, no solo económicos. Y teniendo en cuenta que es altamente probable que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias no se pronuncie sobre el recurso por la semipeatonalización hasta después del verano, esta paralización supone de facto que en ningún caso las obras comenzarán este año, como inicialmente se llegó a pensar (ya se verá si antes de que expire el mandato el próximo mayo). Al eje marítimo gijonés le espera por delante un prolongado periodo con doble sentido del tráfico.