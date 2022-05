Mejorar o boicotear

Dato dramático sobre la mesa. En Asturias del 2001 al 2021 la población entre 20 y 39 años se ha reducido a la mitad. Esto sí que es una emergencia a analizar y no la evolución climática y si la temperatura sube un grado o dos durante el siglo XXI. La Asturias que se queda sin jóvenes hoy se va a quedar sin población activa en conjunto (en edad y condición de tener trabajo pagado) en los próximos 20 años. Ello va a afectar negativamente a casi todos los ámbitos. De seguir esta tendencia –y de momento se hace poco para que cambie– los colegios se quedarán sin niños y sobrarán docentes, los jóvenes se quedarán sin empleos y tendrán que irse cada vez más a Madrid, Alicante o Málaga, los medios de comunicación se quedarán sin público, los adultos se quedarán sin clientes y tendrán que cerrar sus comercios y negocios, y por ahí seguido.

Se dice que es una circunstancia negativa pero general en toda Europa occidental, que no se puede revertir la tendencia como si fuera cosa de suerte, o la única solución llenarnos de inmigrantes. Lo cierto sin embargo es que en el caso de Asturias la situación es mucho más negativa que en otras regiones europeas. En Francia adoptaron unas políticas pronatalistas. En 1970 Francia tenía 51 millones de habitantes e Italia 54. Ahora Italia tiene 59 millones de habitantes y Francia 67 millones: ¿Entonces se pueden corregir e impulsar tendencias? Aparte que te bajen 100 euros al mes en el IRPF por el segundo hijo: ¿Influirá una política que fluya mayor empleo y menor coste de la vivienda para los jóvenes? Lo que no es estructural es un subsidio para video juegos.

En cuanto al “solarón”, ahora hablan de la necesidad de contar con posibles restos de la muralla carlista del siglo XIX. Naturalmente que puede tener un cierto interés histórico y cultural, pero el pasado proyectado debe estar al servicio de un presente mejor, no el presente encorsetado para un pasado cerrado. Debe primar el interés social actual. Así en Madrid han instalado el templo egipcio de Debod en la colina de Príncipe Pío, porque iba a quedar sumergido bajo las aguas de un embalse. De aparecer restos significativos, bien podrían trasladarse al cercano edificio de la antigua Tabacalera en Cimadevilla, y crear una exposición permanente. No hay viento favorable para el barco que no sabe a dónde va. Hay que aclarar si se trata de mejorar o boicotear.