Si alguna vez usted ha tenido la curiosidad de conocer cuáles son los apellidos más comunes en España, estos días por doble partida, se habrán encontrado con que es García de largo el más difuso, siendo Rodríguez, González y Fernández, muy parejos, los siguientes en la lista.

Me ha surgido esta inocente curiosidad referente a los cognombres (palabra como tantas en desuso dentro de ese tesoro que representa la lengua castellana, mancillada por otros palabros para oprobio nacional y orgullo eurovisivo), porque casualmente dos de estos apellidos que figuran en la lista, durante la última semana, están más en boca que nunca entre los ciudadanos de esta nuestra villa marinera.

Una vez más se demuestra que fútbol y política, no pocas veces van de la mano. En nuestra particular y reciente memoria histórica balompédica, es innecesario recordar cómo algunos se hicieron con el poder del club de los amores de tantos asturianos; no sólo gijoneses, aunque algunos pretendan sacar pecho por una temporada inusualmente digna.

Si cualquiera de nosotros hubiera recibido un euro por cada vez que hubiéramos escuchado en una conversación, los apellidos Fernández o González, referidos al presidente del principal equipo de fútbol de nuestra ciudad y a la regidora de la misma, es más que probable, que hubiéramos tenido en nuestros bolsillos la posibilidad de decir aquello tan típico de “ta todo pago”, para poner fin al “cascayugate”.

Tiene bemoles y hasta sostenidos, que lo que unos montaran contra la voluntad de la mayoría y con fondos del erario, ahora resulte, que ante la sentencia que les obliga a devolver las cosas a su sitio, tengamos que ser los afectados por el caos circulatorio vivido en los últimos meses en Gijón, quienes tengamos que subvencionar la cuenta. Con la experiencia que ellos tienen en conceder subvenciones a sus amigos cuando quieren…

En cuanto a Fernández, pocos quisieran estar en su pellejo, con una afición que siendo fiel a su equipo, no perdona por ello mismo a quienes mancillan su nombre, con errores y chapuzas continuas en decisiones incomprensibles, como pudiera ser la última referida al director deportivo. Lo de que este equipo no juega ni al cascayu, sería un chiste demasiado malo con el que unir los dos temas “trending topic” de cualquier tertulia que se precie de serlo, entre pinceladas geopolíticas, como la desbocada inflación, la guerra en Ucrania o ese nuevo virus, del que sólo oír aquello de que no es probable que se expanda de manera exagerada, hace que nos removamos inquietos al recordar aquellas lapidarias afirmaciones del señor Simón.

Por cierto, que aprovechando que el Piles pasa entre la quince y la dieciséis, el apellido Martín está justo en ese top ten al que antes me refería. Quizás por ello se viniera arriba el concejal de movilidad, con unas desafortunadas palabras tildando a la derecha de Gijón como la más cateta de España. Palabras muy gruesas para alguien que por su posición, debería medir mucho más las consecuencias de sus exabruptos.