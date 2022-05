El que tenga oídos para oír que oiga

Es una frase evangélica de esas que se ha hecho popular. Es lo contrario a “por un oído me entra y por otro me sale”, también muy popular y expresiva. Estamos perdiendo capacidad de escucha en la cultura del ruido. Hasta en las tertulias políticas o deportivas, hablan todos a la vez, el moderador se ve negro para imponer orden; “tienen oídos y no oyen”, sentencia también el evangelio. Viene esto a cuento porque este domingo próximo es la fiesta de la Ascensión del Señor a los Cielos, antes también muy popular como día de Primeras Comuniones y de ferias y festejos populares en los pueblos de la España vacía.

En la Iglesia Universal es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, creada durante la celebración del Concilio Vaticano II en 1963. Este acontecimiento eclesial hizo ver ya la importancia de los mass-media. Gracias a ellos, el Concilio llegó a todos los rincones del mundo, y profetizó y adelantó la importancia que iban a tener en el futuro de la civilización. El papa Pablo VI en el mensaje para la I Jornada, en mayo de 1967, dijo que con, “la maravilla de las comunicaciones, la convivencia humana adquiría nuevas dimensiones y el hombre se ha convertido en ciudadano del mundo”. Hoy, en opinión de muchos analistas, estos medios atraviesan un momento difícil. “Mi visión sobre la credibilidad de los medios es muy crítica… Las causas básicamente son dos, la banalización de los contenidos y el alineamiento político”, afirma un experto reconocido. También la comunicación en la Iglesia padece la misma enfermedad. En España, la información religiosa está bajo mínimos, a no ser noticias escandalosas. Este papa es mediático, pero para muchos sus apariciones y entrevistas levantan desconcierto y alarma, como la que concedió a Jordi Évole (¡lo que tuve que escuchar!) o al fundador del diario de gran tirada “La República”, Eugenio Scalfari. Ante la lectura selectiva que se estila, cada uno lee, oye o ve lo de su cuerda, es la única forma de llegar con el mensaje a los indiferentes, alejados y contrarios. El mensaje de este año quiere ayudar a curar la crisis. Es complementario del anterior que planteaba la necesidad de “ir y ver” para contar con verdad la información. Ahora nos dice que es necesario “escuchar”, verbo decisivo en la gramática de la comunicación. Pero añade algo fundamental: la escucha no tiene que ver solamente con el oído, su sede es el corazón. “Corde audire”, decía ya San Agustín. Me suena al “Principito”, que lo esencial solo se ve “y se oye” con el corazón. Es la forma de que la comunicación colabore a una humanidad más fraterna. Cansados de enfrentamientos, necesitamos información veraz y cordial. Con prensa así el desayuno sienta mejor.