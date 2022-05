Ángeles de la guarda (por lo civil)

La afición que tienen los que se meten en política a la “ingeniería social” es algo irrefrenable, como cuando a mí me ponen delante un plato lleno de frixuelos. Nos dicen lo que es bueno, lo que debemos hacer, pensar e, incluso, cómo rascarnos. Y, cuando culmina el lavado de cerebro, no queda más remedio que votarles, porque no vas a defraudar a tu ángel de la guarda en plan laico.

–¿Nun vos dixe yo que lo meyor, pa mantenése, ye dar pedales y olvidáse del coche?… ¡mira a esi vieyín que ta baxando de El Coto!… ¡vaya estilu que tien!… ¡¡ay, que vien p’aquí!!…. ¡¡¡PLAF!!! –…Coñi, Silverio…pa mi idea que deberíeis regular lo de la bici pa prohibíla a los bizcos en sin correxir… –¡Déxate de discursos y llama al 112, que toy malísimu!… –Nun pueo, rapaz… ye que la semana pasá convencísteme de que había que dexar el móvil en casa, poles radiaciones…oye, que el vieyu diz que puée llevate nel “transportin” a Cabueñes… –¡Esi cabritu lo que quier ye rematáme, tirándome al Piles!… ¿a qué adivino a qué partíu vota el paisanu, eh?… Algunos de esa hornada de gurús han abrazado los dogmas de la nueva fe con tanto ímpetu que no ponen límites a su deseo de poner patas arriba todo lo que se cruza en su camino, con la esperanza de ganar el cielo –por lo civil– al final de sus días. –¡Ay, Belorcio!…pa mi idea que esta vez pasástete un pelín… –¡Qué va, muyer!… yo dixe nel mi programa electoral que diba a peatonalizar la mitá del conceyu, y voy cumplílo… –¡Cuidáo, que ahí vien el…!… ¡¡corréi, neños que vos pilla!!… ¡ay, menos mal, ya pasó!… Mira, Belorcio, nun ye por lleváte la contraria, pero los guajes y yo vamos pa casa y quédeste aquí solu, disfrutando d´esta última peatonalización… –…¡Pero si nos quedó guapísima!… lo único que hay que facer ye… ¡¡cuidáo, Vanesa-Jessica, que por poco te pilla esi!!… ya pasó… –¡Solo a tí, Belorcio, se te ocurre peatonalizar la pista del aeropuertu en sin interrumpir el serviciu!… Por si fuera poco lo anterior, también se han metido a decidir lo que se puede comer, beber y desbeber. Y lo peor es que algunos hosteleros, tras el lavado de cerebro, han pasado por el aro y se convierten en predicadores del nuevo evangelio -laico-… –…Pues podía ponénos unes fabines, y… –¿Unes fabes?…¡¡malísimes pa’l “culesterol”!!… ¿cómo diz, ho?… sí, claro que quise decir “culesterol”… porque se i van quedar les fabes en les ñalgues hasta que Putin se meta a monxa… –…¡Vaya por Diossss!…entós ¿qué me recomienda, ho? –Home, pues puée tomar el “menú del día”, que ta muy bien… –Ah, igual tién razón… ¿qué hay de primeru, ho? –…Estooo… non, el primeru suprimímoslu porque nun ye cuestión de sobrecargar el estómagu con hidratos y coses tan malísimes… –…(¿joé!) Bueno, entós dígame que hay de segundu… –…¡Ah, sí!… tenemos unos callos a la madrileña que resuciten a un muertu… voy traé-i un platu, un bollu de pan integral y un embudu… –¡Ah madre!… y ¿el embudu, pa qué, ho? –Pues pa que pueda goler bien el platu callos mientres come el bollu de pan integral… ¿cómo diz, ho?… ¿comélos?… ¿comer los callos diz, ho?… pero ¿usté nun sabe cómo tá de grasona esi platu, ho?… ¡¡¡malíiiiisimu pa la circulación, el nerviu ciáticu y la reúma!!!… ye muncho más sano dir rucando el bollu de pan integral mientres va goliendo los callos… Y… ¡ay, olvidábaseme!: nel preciu de 9,50 € va incluíu el palillu de dientes…¿el qué, ho?… ¿qué me vaya ónde, ho…?… ¡¡uy, lo que me dixooooo esti paisanuuu!!…