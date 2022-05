Aporofobia bancaria

Los bancos centrales del mundo anuncian subidas de los tipos de interés como medida de contención del IPC, disparado por la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania. En Europa es posible que la decisión se tome en verano, pero su inminencia ya ha hecho que las entidades bancarias españolas protagonicen subidas consecutivas en el IBEX 35, anticipando así sus futuras ganancias: venderán más caro el dinero.

Al tiempo, paradójicamente, lo que los ahorradores tienen en sus cuentas pierde valor. Puestos a consumir, con los mismos euros compraríamos hoy menos que ayer así que, abundantes o escasos, nuestros ahorros han encogido con el cocer de los acontecimientos planetarios. Los mismos que han propiciado, según Oxfam, que cada 30 horas se cree, por un lado, un nuevo multimillonario y, por otro, un millón de pobres de solemnidad.

El dinero simplemente cambia de sitio así que hemos de concluir que guerras y pandemias le están viniendo de maravilla a las grandes fortunas, que engordan, mientras son una catástrofe para las personas corrientes, paulatinamente asfixiadas y empequeñecidas en sus expectativas vitales. En esta dialéctica, las entidades bancarias se encuentran en el lado de las ganancias.

Y en medio de este panorama, llega a mis oídos la historia de una anciana pensionista gijonesa a la que su banco le ha informado de que a partir de ahora ha de pagar una comisión por mantenimiento de cuenta de veinte euros al trimestre, es decir, ochenta al año.

La mujer, alarmada, acudió a su oficia y allí le confirmaron la nueva medida. En realidad (le explicaron) sólo se aplica a las personas con ahorros por debajo de los 50.000 euros, cifra que, al parecer, ella no alcanza. Una penalización por pobre en toda regla.

En el colmo de la perversión, el mismo banco que ahora le cobra por no tener suficientes ahorros fue el mismo que se encargó de mermarlos colocándole en su momento un producto financiero de riesgo que volatilizó en poco tiempo parte de lo que a lo largo de su vida había reunido. Ella misma cuenta que toda la convicción que tuvo el director que la animó a invertir en el producto tóxico, la tuvo el siguiente en el puesto para explicarle sin pudor que aquello no debería haber sucedido: no era cosa para ancianas, no debió aceptar, resumió para zanjar el asunto. “Siento que me roban y ahora me echan por pobre”, concluye lúcidamente ella.

Bancos rescatados por todos en la anterior crisis, enriqueciéndose en ésta, dan otra vuelta de tuerca a la asfixia de los más débiles. Edificante.