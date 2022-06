Totalitarios

El paseo del Muro de la playa de San Lorenzo en Gijón es relativamente ancho. Si tiene entre 25 y 30 metros equivale a unos 10 carriles. ¿Entonces si hay dos carriles para vehículos a motor, uno para bicis y siete para peatones, conlleva que la ciudad está en guerra y es necesario pacificarla con 9 o 10 carriles peatonales? La palabra totalitario se opone a pluralista: la totalidad deben seguir a la minoría iluminada, vanguardia del pueblo, y todos deben pensar lo mismo, el panfleto. Lo que sorprende es que para reivindicar un Muro peatonal se hayan concentrado en bicicleta: ¿no deberían haberse concentrado en una marcha a pie? ¿O reivindicaban más carriles para bicis? En las fotos de los participantes no se veían ancianos de 70, 80 o 90 años. Con las actuales políticas antieconómicas vamos hacia una ciudad cada vez con menos jóvenes y más ancianos.

Cuando dicen que quieren un Gijón para las personas, sin coches, ¿significa que quienes van en coche no son personas? ¿Quiénes tienen que ir a trabajar en coche, o con furgonetas de reparto no son personas? ¿Los turistas y taxistas no son personas? ¿Los ancianos que deben ir en coche a un hospital, centro de salud o vuelven de un centro comercial con bolsas van a ir en bicicleta? Una cosa es que se reivindiquen más carriles bici, seguros y conectados entre sí, y otra distinta una obsesión por boicotear los coches aquí y allá, y con ello además el empleo en la industrias automovilísticas y siderúrgicas. Los coches contaminan, aunque si pronto –dicen– van a ser híbridos, eléctricos o de hidrógeno contaminarían mucho menos, por tanto otro argumento que se diluye.

Lo cierto es que el “cascayu” en el paseo del Muro de momento es poco usado. La última vez que lo he comprobado ha sido el domingo 29 de mayo hacia las 6/7 de la tarde. De la gente que paseaba un 80% lo hacía por la parte más ancha y cercana al mar, un 10% por el cascayu y un 10% por la otra acera. No parece pues que haya una demanda social intensa y urgente. Lo de su necesidad para mantener la distancia social al aire libre por el covid no se sabe si era excusa, broma, o las dos cosas. Claro que todo verde o de colorines quedaría más bonito: el Muro sin coches, el solarón sin pisos, la regasificadora sin gas natural ni hidrógeno, la playa sin turistas, y El Musel sin barcos y pintado de verde, y con lobos, pero: ¿puede existir una ciudad sin empleos ni personas?