Que sí, que ya no saben cómo sacarnos el dinero. La verdad es que la sangría de este Ayuntamiento es verdaderamente impresionante, llegará un día que nos pondrán un chip, por el que seguro que también tendremos que pagar, para fiscalizar si somos realmente de la secta medioambiental.

Aurelio, el concejal de movilidad, no hace más que darnos disgustos. Sigue erre que erre con su proyecto (¿fantasma?) del Muro, que ya han echado para atrás los tribunales de momento, y se organiza una “fiesta” tipo romería para llamar a los que deseamos la doble circulación (que podría coexistir totalmente con más espacio peatonal) egoístas y poco más o menos, asesinos de ciclistas, patinetes, y paseantes.

Yo empiezo a pensar que igual es que le mola mucho la bici, el patinete, los patines, porque los nombra en todas sus declaraciones, o sea que el futuro, lo ve aquí el profeta sin coches. Y digo yo, también aquí excluyen a una franja de edad que bastante tenemos con tenerla, para que encima nos hagan ir en bicicleta, patinete, o patines. Hay mucha gente (especialmente en Gijón que es una población envejecida) que va a ser que no podrá con las obsesiones de este señor.

Entre otras muchas cosas, el equilibrio no es un don que nos otorguen por ser gijoneses, por desgracia, y por lo tanto nos resulta un tanto peligroso circular en dichos vehículos. Rodillas que crujen, miedo a caídas... que van a impedir a muchos ciudadanos utilizarlos. Vamos, que está intentando hacer una ciudad en la que solo los jóvenes puedan desplazarse, algo, sin duda, muy progresista. ¡Ah! No, que se me olvidaba. Lo bien que vamos en los autobuses, esos que van abarrotados o los que en muchas zonas pasan cada media hora o más, por ejemplo en las zonas rurales, Deva, Porceyo... esos que son ricos que se compren un coche con la superpegatina.

Algo que podrían solucionar invirtiendo en vehículos municipales, pero eso les cuesta dinero y es algo que no les mola en absoluto.