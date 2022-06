El progreso

Leemos más de 10.000 ataques confirmados de los lobos al ganado el año pasado en las cuatro regiones del noroeste español. Solo en Asturias han implicado unos 800.000 euros de indemnizaciones del Principado a los ganaderos, o sea hablamos de seguir así –y si no aumentan los casos– de unos tres millones de euros por legislatura. Habría que saber si están todos los casos recogidos, y si las indemnizaciones cubren todas las pérdidas provocadas por los ataques. En cualquier caso es muy idílico desde los despachos dar una protección plena a la fauna salvaje y peligrosa. ¿Y quién garantiza una protección plena a la ganadería extensiva y a los ganaderos? Nadie querrá que desaparezcan especies significativas, pero la gestión adecuada será complementar ambas situaciones, por ejemplo en reservas para lobos acotadas y sostenibles.

Otro tanto pasa con los derechos de emisión del CO2. Hay una fiebre de descarbonizar todo cuanto antes. Cabe recordar que si no existiera el carbono en nuestro planeta no existirían los seres vivos, basta considerar lo que es la fotosíntesis de las plantas. Así pues lo que hay que combatir no es el carbono, sino la contaminación atmosférica, por dañar la salud y contribuir al calentamiento global, si bien el principal causante de la evolución climática no es la acción humana, sino los ciclos solares. En cuanto a la industria europea podemos estar promoviendo un suicidio fabril, si mientras China e India nos comen el bocadillo, en Europa nos desindustrializamos antes de tener las alternativas eficientes funcionando, y por tanto poniendo el carro delante de los bueyes.

En la historia del planeta ha habido periodos glaciales, interglaciares y cálidos, y sin el calentamiento global no hubiéramos pasado del paleolítico y depredadores al neolítico y la economía productiva. Este miércoles 8 ha empezado la EBAU en Asturias con las pruebas de Lengua e Historia de España. La cuestión no es sólo si en 3 horas a la semana hay que estudiar desde Atapuerca, los Reyes Católicos o 1808 para entender la España actual, cuanto cómo abordarla; España es plural, y debe ser cordial. La historia debe basarse en hechos y datos –de referencia, no memorísticos–, contraste y evolución, no en panfletos y consignas para imponer totalitaria la memoria de un bando. El sectarismo es lo contrario al progreso; el progreso debe aunar libertad y prosperidad.