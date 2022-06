La rula apunta

A la lonja de El Musel le sonríen ahora los elementos después de un largo período de tempestades que estuvieron a punto de arrastrarla al fondo del mar. Desde hace dos años, no hay campaña importante que no marque algún récord de descargas gracias a la diosa fortuna, que ha querido acercar a Gijón los bancos de las principales especies, especialmente el bocarte, permitiendo a la sociedad eludir una disolución a la que parecía abocada. Pero en esta resurrección también han influido pequeños cambios en la gestión, que han terminado con viejos vicios contables, y la sustancial mejora de los servicios auxiliares, como el suministro de hielo, que han sido del gusto de unos cuantos armadores. Los números acompañan y ya se sabe que en la rula no preguntan. Solo apuntan.