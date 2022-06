La soledad de la dama

No hay cosa más triste que pararte en media carrera, mirar a tu alrededor y encontrarte en soledad. Creer que contabas con un nutrido grupo a tus espaldas y descubrir que no hay ni cuatro gatos. Así que el acercamiento de la mustia dama de Carbayonia al hombrín de Laviana que ocupa el apartamento de Suárez de la Riva no es por amor sobrevenido. Es porque se ha dado cuenta de que no tiene amigos en la directiva política local ni en la FSA y necesita alguna clase de apoyo: ha apostado por la FSA porque sabe que en Argandona no goza de fervor alguno, más bien lo contrario. Se pasó más de medio mandato diciendo que contaba con un equipo mediocre de concejales e incluso los despreciaba. Tanto maltrató y despreció que ahora no sabe en quién apoyarse, así que las “luisinas” y las “adrianas” le han recomendado un poco de penitencia y que se integre en el teatrillo de guiñol donde el mando de la provincia juega el rol de amado líder con desigual fortuna, aunque él se crea que lo interpreta chipén: ya que como a la fuerza ahorcan, a atecharse bajo su paraguas y agarrarse de su brazo. Se ve la mujer tan mal querida que saca a ventilar los estatutos de su formación para recordar urbi et orbi que en ellos figura que el alcalde en ejercicio tiene derecho al reenganche como candidato sin primarias ni elecciones que valgan. Lo que los estatutos no contemplan es cómo completar el resto de la candidatura en la que no tiene cuchara que meter. Ella no es boba y sabe que no es una alcaldesa querida por la ciudadanía y necesita de su agrupación para que le hagan la campaña. Como a los directivos tampoco les falta inteligencia, saben que no van a montar una guerra y que deben actuar mediante el convencimiento. Y en esas estamos.

Otro que ha debido tragarse su orgullo es Aurelio Martín, el concejal sidecar comunista: le ha venido Su Señoría a decir que fuera con el infame “cascayu” del Muro. Consignados los 48.000€por la asociación promotora del pleito en el juzgado correspondiente, la sentencia ha de ejecutarse con la debida y obligada diligencia. Por cierto, niños, no se insulta a los concejales en ningún caso, aunque sean unos tarugos de los que toman decisiones que nos provocan severas molestias. Dice a este respecto Aurelín que está hasta las narices de insultos, tiene razón, pero que aproveche para reflexionar e imaginar hasta dónde nos tiene a miles de ciudadanos con sus decisiones. Porque para jugar a ser un Lenin de bolsillo, lo primero es colocarse una gruesa y resistente piel de saurio.