Sin macroconciertos

Este miércoles, LA NUEVA ESPAÑA desveló la programación de conciertos que ha hecho Divertia para la próxima Semana Grande, cuando es de esperar que, salvo sorpresas, desaparezcan las restricciones. Precisamente el mismo día tenía oportunidad conversando con otro padre del colegio donde acuden mis niñas, llegado hace años de Madrid, de recordar con nostalgia aquel concierto único para toda España, que ofrecieron los “Rolling Stones” en El Molinón, con un lleno hasta la bandera, con gentes procedentes de todo el país y otros lugares de Europa. Corría el año 1995 y recuerdo perfectamente las cinco mil pesetas que costaba la entrada (diez mil en mi caso, pues adquirí dos). Imposible dinero mejor invertido. De aquella, además, uno se hacía con las entradas sin colas ni físicas ni virtuales, como ocurre ahora.

Siguiendo con la charla musical, recordamos también cómo en nuestra ciudad tuvimos el privilegio de ver a algunas de las más importantes estrellas musicales del momento, tanto nacionales como internacionales. A bote pronto nos visitaron Tina Turner, “Dire Straits”, Bon Jovi, el “jefe” Bruce Sprigsteen, David Bowie, Tom Jones, Brian May, Robert Plant y como digo, de lo mejorcito también del panorama musical nacional.

Lo que sucedió para que Gijón dejase de competir por ser la primera ciudad en el norte de España a la hora de optar a macroconciertos es bien sabido. Bajo la responsabilidad del concejal de festejos Álvarez Raja en el 2004 , se produjo el gran batacazo con el exbeatle Paul McCartney, con un agujero para las arcas municipales que nunca se llegó a conocer con exactitud.

No quiero con esto desmerecer la calidad profesional de los artistas que nos han seguido visitando, la mayoría de las veces en el Palacio de los Deportes Adolfo Suárez, con una acústica que ha dado más de un problema a los técnicos de sonido. Para este verano, por ejemplo, podremos ver al “mercuriano” Rodrigo Cuevas o a los también autóctonos “Los Berrones”, quienes siempre dejan un gran sabor de boca.

Pero para los amantes de la música que vivimos en esta otrora ciudad de cinco estrellas a nivel de conciertos, esta oferta se nos queda corta. Y tampoco pedimos la Luna: que un mísero macroconcierto al año, seguro no iba a hacernos daño. Por el contrario, si queremos asistir a uno, nos vemos obligados a viajar fuera de nuestro Paraíso Natural, con el enorme coste adicional que ello supone.

En fin, que tristemente “ye lo que hay”. Y con la situación socioeconómica que rodea a nuestra región y en concreto a nuestra ciudad, no parece que tenga visos de cambiar. Pero no por ello amenazamos con tomar la calle en señal de protesta, como alguna líder socialista ha amenazado si los resultados de las elecciones que tendrán lugar este domingo en Andalucía no son de su agrado. A eso se le llama ponerse la venda antes de la herida y, sobre todo, no saber perder ni aceptar la decisión democrática de los votantes.