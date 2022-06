Pero qué asco

En un centro de menores de la Comunidad Valenciana, una menor presenta una denuncia contra uno de los “educadores” de dicha entidad. Le acusa de abusos reiterados una niña de 14 años, dice una y otra vez que dicho señor entraba por las noches en su habitación para masturbarse con su mano, noche tras noche desde hace tiempo. La niña sabe que el responsable de esos abusos es alguien muy cercano, es el marido de la vicepresidenta de la comunidad. La niña no habla, no se atreve. A veces estaba medio dormida, otras sabía quién era él. Un día se lo cuenta a alguien y ese alguien, una compañera, se lo cuenta a la policía un día que las pillan fumando fuera del centro. Ahí empieza el calvario de esta menor. Tenía entonces solo 14 años. Pensaba, a veces, que igual, como todas las víctimas de abusos, ella era la culpable.

Cuando la rueda empieza a girar todo se pone en su contra. La psicóloga de la comunidad no la cree, el abusador y la víctima siguen conviviendo en el mismo centro e incluso él mismo realiza el informe del protocolo a seguir. Y así va pasando el tiempo, cuatro años en la vida de una niña, una menor, una mujer abandonada ante los abusos, esa que no ha dicho que “sí es sí”, ella que estaba bajo la protección de la comunidad porque por desgracia no ha tenido quien la proteja. Y mientras tanto, la vicepresidenta enterada de todo porque para eso era su pareja la que estaba siendo acusada. Y no pasa nada. Cuando por fin llega el juicio, la niña va esposada. Ella, que era la víctima. El abuso es probado y el abusador es condenado a la cárcel y, mientras tanto, todos estos años su pareja sigue teniendo todo el poder y no solo le ha protegido, sino que ha tratado por todos los medios de ocultarlo, de taparlo, no vaya a ser que peligre su sillón, ese al que se aferra. El tribunal de justicia imputa ahora a la vicepresidenta por tratar de ocultar estos abusos, por dejar que otra mujer sea “violada”, de una u otra manera, por su propio marido. Y no pasa nada. Todo eso se sabía y nadie se escandaliza. Y ahora, una vez imputada, no hay manifestaciones, no hay feministas pidiendo que esa mujer acompañe a su marido a la cárcel, ni por supuesto dimite, ella, que ha pedido una y mil veces la dimisión de cualquier político por supuesta corrupción, aunque luego fueran absueltos. ¿Se imaginan que esto pasara con Ayuso? Lo más asqueroso es cómo se defiende: “Cualquier comparación con el comportamiento corrupto del PP es odiosa”, y así declara por tanto su superioridad moral. Para ella, tan feminista y progresista, ya ven, es mucho más terrible financiar un partido político, meter la mano en la caja, que en el sexo de una niña. Más importante robar dinero que la infancia de esa menor. Pero qué asco. Maite, yo sí te creo.