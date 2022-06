El que busca, encuentra

Es muy comprensible que el concejal sidecar, comunista infiltrado en el grupo de mando socialista, esté molesto por la decisión judicial de restituir la doble dirección de circulación en el Muro. Tan contrariado que no está dispuesto a dejar las cosas como estaban y hasta se niega a borrar del pavimento los cuadrados de apagados colores que le otorgaron el apelativo de “cascayu” a la actuación. No, las cosas no van a quedar como estaban antes de meter su pezuñita en tan importante vial de la ciudad: va a dejar la cosa mucho más fea, para que aprendamos los ciudadanos lo que es un comunista enfadado con la mayoría de la población. Si por él fuera nos desterraba a los Monegros para que aprendiéramos, pero afortunadamente las cosas no funcionan así por estos lares. Para desesperación de la dolorida dama de Carbayonia, para cuando lleguen las elecciones, el “solarón” seguirá como está y en el Muro quedarán las marcas del fantasioso concejal que atrajo hacia sí para que la ayudase porque no encontraba mentes lo suficientemente lúcidas en su grupo municipal para las delicadas misiones que le encargó. Parece que la pobre no acertó y la pretendida mente lúcida resultó un tarugo político de marca mayor.

La primera autoridad proclama a quien la quiera escuchar que ella repetirá candidatura pese a quien le pese. Que repita ocupación, de continuar como candidata, está por ver porque el electorado, por el momento, no aparenta estar muy predispuesto a repetir el encargo. Habrá que recordarle a la atribulada mujer que nuestro régimen democrático no es de partido único y que los votantes venden caras sus papeletas, bien porque hayan sido engatusados por alguna de las múltiples promesas populistas o por enfado con las obras realizadas. De la primera clase hay mucho, como decimos; y de la segunda hay demasiados malos ejemplos como se ve y se oye en los medios de comunicación. Sí, cierto, es una pena, pero se trata de una realidad incontestable. Este domingo quedó demostrado en Andalucía que el PP se llevó los votos de Ciudadanos y una parte importante del PSOE. Sí, las siglas del partido de la derecha eran tan pequeñas que casi ni se adivinaban en afiches y carteles y, a cambio, aparecía un Juanma como una catedral. ¿En dónde tenemos aquí un “Juanma” que encandile al electorado? No lo hay: por ese lado la cuestión está nivelada. Y a eso dedican sus afanes los directivos socialdemócratas locales: la búsqueda de mirlos blancos, como cuando sus antecesores encontraron en el 87 en un despacho de Madrid a Tini Areces. Hoy día están muy preocupados y ahí los tenemos dedicados a la búsqueda, concentrados y sin desmayo alguno.