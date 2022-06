¿Preparados?, ¿listos?... ¡ya!

Gijón, aunque sigue perdiendo población, tiene 268.896 habitantes que la sitúa en el puesto 15º de España, tiene un presupuesto cercano a los 250 millones de euros anuales... Es una ciudad grande e importante en la configuración del conjunto de Asturias.

A menos de un año de volver a las urnas, se supone que los partidos políticos ya tienen posicionados a sus candidatos y están elaborando sesudas propuestas –grandes y/o pequeñas, pero estratégicas– que respondan a las necesidades de nuestra ciudad. La realidad difiere bastante de eso. La línea de salida está vacía de corredores y de propuestas. Unos a la espera de congreso, otros resignados a la repetición, otros a expensas de un Madrid que lo decide todo, algunos con el horizonte del “1 ó 0”, otros muchos esperando a que todo siga igual.

Con este panorama lo lógico es que en el último momento se editen los típicos folletos y a eso lo llamen “programa electoral”. Nadie los lee porque todo el mundo sabe que contienen humo, es probable que los propios candidatos no conozcan el 100% de su contenido. Vox en Castilla y León y en Andalucía ha optado por la practicidad, diez medidas sin desarrollar, diez frases fugaces.

Lejanas las mayorías absolutas, nos encaminamos a un nuevo gobierno de coalición. Todo quedará entre PSOE o PP más lo que puedan sumar. No cabe duda que la responsabilidad de estos dos partidos es crucial para el futuro de Gijón. El PSOE tiene más fácil eso de preparar un programa electoral sólido porque está en el gobierno, y gobernar da más de un grado en experiencia, conocen bien Gijón.

La tarea del PP se antoja mucho más complida. No ha gobernado nunca y lleva entre paréntesis más de nueve años desde que las malas artes asaltaran la Junta liderada por Pilar Fernández Pardo. El PP, antes de elaborar un programa electoral, tiene que recomponerse internamente y formar un equipo plural, que inspire confianza a la ciudadanía y propositivo. La responsabilidad no es solo de la nueva ejecutiva, sino de los que no saben remar en la misma dirección. Están siempre, pero a la contra. Son los mismos que en 2003, 2013...

La solución no pasa solo por un congreso, pero es un paso imprescindible para normalizar la situación del partido. Cuanto antes se haga, mejor. Gijón es una pieza clave. Sin Gijón, el PP a nivel regional tampoco suma. Con el peor gobierno de la ciudad en años es incomprensible que la oposición no esté ni preparada ni lista.