Al nuevo curso

Próximos a empezar el nuevo curso escolar y el gobierno asturiano no había aprobado los nuevos currículos (contenidos) de los niveles impares donde entra en vigor la reforma escolar. Así pues, las editoriales han cambiado sus libros en base a borradores, y tal reforma escolar es tan importante y necesaria que apenas se sabe cuáles serán sus cambios y se continuará en la mayoría de los casos por inercia. También puede ser que a los actuales gobernantes los contenidos les importen poco, acaso la función de la enseñanza no sea aprender, sino jugar. Cuando vayan ustedes al médico pregúntense si lo importante es que sepa de medicina, o que en clase jugara mucho, socializara, empoderara, fuera resiliente, inclusivo y transversal. No hay problema no aprendan ni se formen, al cumplir 18 años –aún hijos de ricos– les darán un bono para videojuegos.

El superar un año más el récord de escanciado simultáneo, en el contexto del festival de la sidra, es un exponente de las ganas de disfrutar de las últimas semanas del verano gijonés dando por superada de momento la era covid, y poner al mal tiempo económico buena cara, ante los nubarrones energéticos y laborales que se anuncian para el otoño e invierno, tratándose de un evento simpático y barato: que nos quiten lo bailado, en las fiestas de prado y otras. El verano gijonés ha sido intenso, especialmente en eventos y conciertos, aún sin apenas arena en pleamar en la playa de san Lorenzo y la estación de autobuses hecha un cuchitril. Se supone que el 2023 será el año de la llegada del AVE a Asturias, más vale tarde que nunca, el reto será cómo sacarlo partido como impulsor. El curso político hacia las elecciones municipales de mayo se inicia según encuestas con la recomposición en Gijón del centro derecha. Con las actuales tendencias apuntan Foro subiría, el PP subiría mucho y podría lograr la alcaldía, mientras Vox baja y Ciudadanos desaparece. Esto no se va a notar mucho, puesto que los socialistas de Ciudadanos Asturias como alternativa al socialismo asturiano llevan años desaparecidos. Si el PP sube no es solo por el efecto Feijoo nacional, sino también por la mala gestión económica del gobierno sanchista podemita, y el curioso plan de movilidad de los de Ana González, que consiste en boicotear la movilidad de los conductores. ¿Qué candidatos y programas tendrán PP y Foro para relanzar la ciudad?