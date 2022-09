En el PSOE importa el "qué", pero sobre todo el "cómo"

¿Qué es supuestamente el "qué"? Pues que un grupo de afiliados del PSOE de Gijón solicitaron convocar un proceso de recogidas de firmas para convocar unas primarias. Hasta aquí todo correcto, es una opción recogida en los estatutos que rigen nuestra organización. A día de hoy sabemos que eso no es así, es una moción de censura contra nuestra Alcaldesa socialista, planificada desde la propia dirección política del partido, desde hace tiempo. El problema real es el "cómo", la deslealtad a las siglas, a los y las socialistas, haciendo suyos los mensajes de la derecha, contra un equipo de gobierno intentando levantar la gestión de una gran ciudad como Gijón, después de ocho años de inanición y desgobierno de Foro. Esta alcaldesa ha conseguido ganar de nuevo las elecciones, y hemos logrado gobernar en Asturias y en España. Cualquier ejecutiva local está para ayudar, para colaborar con el equipo de gobierno, para intentar sumar votos y no restarlos. Lejos de eso, esta ejecutiva ha conseguido varios grandes éxitos, convencer a los ciudadanos y ciudadanas de que estamos más preocupados, de no sé qué cuitas internas, que de los verdaderos problemas de la ciudadanía. Otro gran éxito es conseguir la primera crisis de gobierno de un gobierno de coalición por un plan de movilidad aprobado por cuatro grupos municipales.

Siguiendo con el "cómo", y dicho todo esto, hay cosas que como socialista que no valen, no son admisibles. El acoso y derribo político y personal a una compañera, alcaldesa y en ejercicio de sus funciones, intentando despertar a una ciudad después de ocho años, es para que lo reflexionemos con la calma adecuada. Puede que nada sea extraño, cuando recuperas la memoria, y te das cuenta que los máximos responsables de esta ejecutiva fueron también los responsables en funciones de perder por primera vez unas elecciones, en Gijón. El "cómo" es imperdonable, este "cómo" ha desgastado unas siglas y han rasgado un partido, los que venían a sumar. Hay daños graves de cara a hacer frente a la derecha en las próximas elecciones. Se tendrán que solucionar. Ahora sólo quedan incógnitas, cuando una dirección política lo que debe es dar certezas. Desde la ejecutiva del PSOE de Gijón se dice, que, aunque no se consigan las firmas suficientes para conseguir la moción de censura a nuestra Alcaldesa, igual ella tendría que reflexionar. La reflexión correcta es que si la mayoría de la agrupación no firma es que está de acuerdo con que sigamos gobernando y ganando elecciones. La reflexión correcta sería ¿qué va hacer esta ejecutiva después no conseguir las firmas y montar este cisma de desgaste interno y externo? Estoy absolutamente seguro que si Ana González no fuera mujer no se habría tenido que enfrentar a esta vejación pública, política y, sobre todo, personal. Si hay varias encuestas donde el peor de los resultados es perder una concejalía, tal y como pasó en los anteriores gobiernos del PSOE, por el desgaste de la gestión, la dirección política de un partido se tiene que poner a sumar, a ayudar, a intentar sumar votos, no a restar. Los problemas no son los nuestros internos, son los de las ciudadanas y ciudadanos, espero que a partir del 15 de setiembre nos pongamos a ello, me consta que el grupo municipal está en ello.