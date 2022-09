Incógnita bien resuelta

Dejémonos ya de bromas: el concejal sidecar de IU, Aurelio Martín, es un político peligroso. Es comunista, lo que le pone ya un marchamo ante el que hay que extremar el cuidado, pero lo es más todavía por su manera de hacer las cosas, por ejemplo, su desprecio de las normas. Un juzgado le dijo que lo del "cascayu" no era posible y no lo aceptó de ningún buen grado, y la comisión de gobierno municipal cuidó rauda a recurrir la sentencia de instancia y no allanarse ante ella, y él, que detenta la competencia delegada de movilidad, parece que solamente por fastidiar, cierra el carril con cualquier motivo los fines de semana, además de haber programado los semáforos de tal forma que hacen muy poco practicable el uso para los vehículos de dicho vial. Demuestra así, aunque moleste al personal, su cabezonería y su nula capacidad para aceptar un correctivo judicial.

Ha vuelto ahora el tribunal, esta vez por parte de su otra competencia, la ambiental, a decirle que la supresión del anillo navegable del Piles tampoco se ajusta a la legalidad. Y nuevamente, enfadado, más que probablemente recurrirán ante instancia judicial superior. Seguramente que la alcaldesa y resto de concejales gobernantes le consientan el capricho nuevamente y vayan a por otro tirón de orejas a la Audiencia. A ver qué pasa en este trance. Llama la atención que un tipo tan torpe políticamente se haya ganado la vida gracias a la gestión pública desde una formación minoritaria por el simple método de hacer de muleta de los socialistas cuando necesitaban apoyo en la Junta General o en el Ayuntamiento. Y menos mal que su poder estaba limitado por esta circunstancia porque, con su método estalinista de llevar los asuntos, es decir, imponiendo sus gustos a la mayoría de los ciudadanos, lo convierten en un tipo indeseable en la gobernaduría pública. Se abren otros tiempos por la parte del PSOE local e independientemente de los pequeños destrozos que estos restos de serie político puedan cometer estos meses, la candidatura que la directiva local socialista presenta al electorado, la de Luis Manuel Flórez, "Floro", el mítico director del encomiable Proyecto Hombre en esta villa marinera y antiguo hijo de San Ignacio, lo que en política es un valor, es lo suficientemente seria como para garantizar ser tenida muy en cuenta. Esta comisión ejecutiva local ha demostrado una gran madurez política en este trance. No merece la pena ni hacer comparaciones. Despejada la incógnita, pasemos a las candidaturas de las demás formaciones, con especial atención a la del Partido Popular. Lo natural parece que sea el presidente local de la formación, Pablo González, quien encabece la lista popular. Quedan ocho meses.