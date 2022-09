De los dos candidatos de las primarias socialistas para optar a la cabeza de lista para la Alcaldía, la última en llegar, por minutos, es Ana Puerto, la que fuera cargo de confianza de la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso. Pero ahora lo hace por la parte del SOMA, convertida así en una especie de herramienta para enfangar un proceso que va bien encarrilado. Por cierto a los adheridos al SOMA y hasta algunos de los integrantes en dicho sindicato metidos en política no les gusta que se les identifique con el antiguo sindicato minero que durante tantos años dirigió con mano de hierro el delincuente Fernández Villa. Pero los súbditos que acatan la autoridad de José Luis Alperi, secretario general con sede en la plaza de la Salve en Sama son del SOMA les guste o no. Y los que en ellos se apoyan también, así que harían bien en no fruncir el «focicu» cuando se les dice que son del SOMA. Tanto es así que el mediodía en que se supo lo de la candidatura minoritaria de Ana Puerto, fueron vistos un conspicuo integrante del SOMA y un profesor universitario adherido brindando con burbujeante espumoso a la vista de todo el mundo. Hay en ese sindicato muchas personas de modos groseros, como desde hace años tuve la oportunidad de soportar, por lo que no nos pueden venir ahora quejumbrosos porque se les ha rascado en su fina piel.

Parece mentira que Ana Puerto se haya dejado convencer por esta caterva de personas políticamente impresentables que, por otra parte, siempre encuentran a una persona presentable a la que convencer para que dé la cara por ellos, pero cada cual es muy libre para desgraciar su biografía como mejor prefiera, como por ejemplo le sucede al hombrín de Laviana que mientras fungió de alcalde de su pueblo hacía un trabajo presentable, pero que al llegar a mandamás provincial con despacho presidencial en Suárez de la Riva no ha hecho otra cosa que cometer errores políticos tácticos y estratégicos y demostrar su pusilanimidad con brotes añadidos de autoritarismo. Que nadie se engañe, las luisinas, los pachis o los celsos son súbditos del SOMA y animaron a Ana Puerto a presentarse a las primarias para fastidiar, no por respeto al electorado socialista. Pasará lo que tenga que pasar, pero cuando el SOMA pudo tener una alcaldesa a su servicio en Gijón, la que de hubo de ser arrancada de su roca cual percebe, consiguió tener la peor primera regidora de entre los que mandaron en la ciudad bajo la etiqueta socialista. Son pocos los afiliados del PSOE gijonés como para distinguir perfectamente quién es quién y si quieren ganar las municipales o no.