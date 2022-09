En una entrevista publicada el domingo por LA NUEVA ESPAÑA, Luis Flórez, «Floro», afirmó que su oponente en las primarias socialistas vivía «la acción social desde una práctica diferente» a la suya, «más elitista»; en clara referencia a la labor de Ana Puerto en el Club Rotario. La afirmación es sorprendente por varias razones.

La primera porque resulta extraño este tipo de descalificaciones hacia su oponente en una persona escogida precisamente por la ejecutiva local para buscar la reconciliación, según declaraba ese mismo día en otro medio de comunicación el propio Monchu García, a la sazón secretario general de los socialistas gijoneses. ¡Curiosa forma de alcanzar la reconciliación! A no ser, claro está, que la reconciliación que se busca sea exclusivamente con los votantes necesarios para lograr nuevamente la Alcaldía, manteniendo la barra libre para seguir faltando a los propios compañeros de partido, en este caso, a una compañera que no ha cometido otra falta que presentar su candidatura.

Resulta también difícil de entender a qué se refiere exactamente con «elitista». ¿Es que acaso el Club Rotario recauda dinero para dárselo a los ricos? No parece tampoco el caso, ya que basta con consultar su página web para comprobar cómo se ha ayudado a organizaciones como Mar de Niebla, se conceden becas de estudios, o cómo los propios socios, como la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso, acometen con sus propias manos labores de restauración de viviendas cuyos moradores no se pueden permitir correr con los gastos.

¿Será entonces que lo que quiere decir Floro es que resulta propio de una organización elitista recaudar dinero en eventos tales como torneos de golf? La respuesta a esta pregunta la encontré a los pocos minutos consultando la página web de Proyecto Hombre, en la que se anunciaba la celebración del II Torneo de Golf «Proyecto Hombre Asturias» en el Club de Golf de Castiello, sin duda el club privado más elitista de la ciudad, los pasados 2 y 3 de septiembre. Algo muy loable cuando lo que se trata es de obtener recursos para distintas labores sociales, pero que hace aún más difícil de entender a qué se refería Floro cuando acusa al Club Rotario de elitista.

Pero, por si todo eso fuera poco, a uno le surge aún otra duda. La labor social desarrollada por los rotarios es totalmente altruista, es decir, ninguno de sus miembros recibe ningún tipo de retribución por ello, dedicando íntegramente a labores sociales no solo todos los fondos recaudados, sino el tiempo y conocimientos de sus asociados. En cambio, todo parece indicar que su trabajo en Proyecto Hombre ha sido la forma de vida de Floro en los últimos treinta años. Nada que objetar sobre ello, pero que a buen seguro tampoco le concede ninguna superioridad moral respecto a los que realizan sus labores sociales de una manera no remunerada, ya que al fin y al cabo, Floro ha estado haciendo una magnífica labor social, pero no muy distinta a la que desarrollan médicos y enfermeras de la sanidad pública, bomberos o conductores de ambulancias, que, al igual que Floro, cobran su sueldo con dinero procedente, en su mayoría, de dinero público.

Esperemos que estas desafortunadas declaraciones se queden en un simple traspiés, pues de lo contrario poco habría tardado el hombre bueno en adquirir las peores maneras de la política.