La mirada del galeno

El novelista francés Gustave Flaubert afirmaba que todo buen escritor debía tener "mirada de galeno", una predisposición a entender las claves personales, íntimas, emocionales, de cada ser humano en relación a la dolencia que presenta, en el caso del doctor, o la crisis vital a la que se enfrenta, para el creador de historias. Sin esa premisa, no habría obra perdurable, transformadora de la realidad, inspiradora de otras. Flaubert no era médico, sí su padre, Achiles Cléofas, cirujano jefe del hospital de Rouen, en Normandía. El pequeño Gustave creció admirando en su progenitor su búsqueda de la persona tras la enfermedad. Y la mimetizó.

Hace unos días se jubilaba Álvaro Díaz, médico de atención primaria del Centro de Salud Natahoyo, en Gijón. Un ejemplo perfecto de mirada de galeno, ésa que todo profesional sanitario ha de desarrollar pero sobremanera quienes están en la primera línea de la salud individual y comunitaria. El lugar donde se despliega el auténtico paraguas protector, físico y emocional, del sistema sanitario. Todas y todos somos alguna vez pacientes. Sabemos diferenciar entre acogida y desamparo.

Álvaro ha sido un maestro en ese mecanismo, grandioso en su aparente simpleza. Cada vez que sus pacientes entrábamos en la consulta, sentíamos que había un tiempo no minutado para nosotros. Lo que nos llevaba allí se diluía en un diálogo acerca de "cómo nos iba" en el que éramos escuchados con sincera atención, sin asomo de prisa ni juicios de valor. Al final, unos curiosos segundos de silencio en los que el profesional se aislaba brevemente, como escuchándose a sí mismo para decidir la ruta hacia tu curación. Y en marcha.

De allí ya salías en parte reparada. Porque la buena palabra prepara el cuerpo y la mente hacia la recuperación del equilibrio perdido. Es un hecho seguramente refrendado por muchos estudios. Desde luego, la consulta de Álvaro habría sido un excelente espacio para ese trabajo de campo. Todo paciente se aniña. Parte de su restablecimiento es hacerle sentir protegido y protagonista de su propia curación.

Dada su labor como coordinador docente del centro y como tutor de residentes, Álvaro estaba acompañado durante temporadas por jóvenes médicos en formación, en su mayoría chicas. Las iba presentando a cada paciente. Seguramente ellas percibían nuestro pudor inicial y la contrariedad, nunca confesada, cuando, un buen día, nos atendían ya autónomamente en la consulta anexa. Sin embargo, al final, se nos activaba una esperanza inconsciente: de aquellos profesionales en construcción surgirían nuevas y benéficas miradas de galeno. Hay que empujar.

Me cuentan quienes han estado al lado de Álvaro Díaz como docente, que eran famosos sus paseos iniciales con sus residentes para ponerles en situación con respecto a la realidad socioeconómica del barrio. Solía hacerlo aprovechando una visita a domicilio, otra de las actividades en las que desplegaba su particular arte curativo de la atención sosegada. El hogar de cada uno y una, decía, da respuesta a muchos interrogantes del profesional con respecto a su paciente. Un edifico sin ascensor imposibilita la movilidad, la excesiva carga familiar altera las prioridades. La importancia, en definitiva, de ver a cada cual en su contexto o saber descubrirlo entre líneas.

Álvaro Díaz podría seguramente escribir la historia de El Natahoyo a través del devenir humano entre las cuatro paredes de su consulta, ese trabajo en domicilios tan revelador, y su permanente disposición por empaparse de la realidad que le rodeaba. Pero una conciencia social innata le ha mantenido, en paralelo a su desempeño como sanitario, en contacto con las personas más vulnerables, a las que ha dedicado durante años esfuerzos desde el Albergue Covadonga y Proyecto Hombre, organizaciones en cuya fundación y desarrollo participó activamente. En según qué etapas, fue voluntario, gestor, conseguidor y captador de talentos desinteresados para estas entidades, de las que nunca se ha desvinculado. Éstas y otras serán, posiblemente, las grandes beneficiadas del tiempo extra que ahora llega. "Se jubila de la sanidad pero no de la solidaridad", me advierte quien fue presidente de Proyecto Hombre, Luis Manuel Flórez, "Floro".

Así que he aquí la diferencia entre quien viene y se va de nuestro barrio a realizar su trabajo de forma limpia y quirúrgica, sin rozarse con su realidad, y quien lo pisa, se embarra, va a los márgenes, se asoma a abismos humanos, rescata de naufragios, ve perecer, se desmotiva y motiva cada día por dejar el mundo remendado. Salvarlo entero cada vez que salvó a uno o una.

A todo ello hemos sido ajenos quienes simple y llanamente fuimos sus pacientes y disfrutamos su profunda humanidad desplegada en el minúsculo universo de una consulta. Con la visión de conjunto, todo encaja, claro. En todo caso, nuestra sensación de orfandad es imponente y conmueve hasta la lágrima. Nos queda soñar con que quien ocupe su lugar esté inoculado, a su manera, de esa pulsión de galeno. "Necesitamos muchos ‘Álvaros’ en la atención primaria, él sintetiza los valores de la medicina de familia", me dice el médico y exdirector general de Salud Pública, Rafael Cofiño.

Pero, más allá de nuestro particular egoísmo de paciente, la marcha de Álvaro sabe a fin de una era. Estuvo en la creación del Centro de Salud Natahoyo, la irrupción de un nuevo modelo en la atención primaria. Me tocó cubrirlo como periodista, se percibía entonces el entusiasmo ante el cambio de paradigma. Adiós a los antiguos ambulatorios, a la atención impersonal con el paciente de pie, compartida con otros usuarios. Irrumpía un nuevo modelo, descentralizado pero coordinado, humanizado, donde cada cual no sería un número de historia clínica.

Álvaro se va justo después de la pandemia, cuando los centros de salud se bunkerizaron, luego colapsaron y hoy los reconocemos sólo a medias. Un muro invisible se ha erigido entre nosotros y nuestro particular paraguas protector. La precarización que están viviendo la sufren con enorme desgarro los más vulnerables –mayores, crónicos– y la constatamos quienes acudimos esporádicamente. Pero no ocupa primeras planas.

Frente a los titulares de las investigaciones científicas, las novedades farmacológicas, los programas pioneros en nuestros hospitales, qué poco brillo mediático y escasos honores oficiales para la mirada del galeno en la atención primaria, el buen magisterio en el arte del curar y el peligro que todo ello corre, cuando es, en realidad, la seña de identidad de nuestro sistema.

Una providencial tendinitis propició que este verano, sin saberlo, me despidiera del buen hacer de Álvaro. Ahora me alegro –quién me lo iba a decir– de aquel incordio que me permitió aniñarme y ahogar mi desasosiego, por última vez, en el arte de sanar de nuestro querido galeno de barrio. Me pregunto cómo se va despidiendo uno de lo que ha dado tanto sentido a su vida.

Echo en falta un órgano, mecanismo, programa en el que dar cabida a la sabiduría acumulada de grandes profesionales y personas como Álvaro Díaz. Un comité de sabios, un espacio de mentorización profesional, social... Por puro egoísmo colectivo.

Y echo en falta un reconocimiento mucho más expreso, de ciudad, de región, a estas trayectorias impecables de compromiso con el mundo, lejos de los focos, en segundo plano, pero hondamente transformadoras y motor de transformación.

Mientras tanto, sepan ustedes que, en ahora jubilosa vecindad, convive con nosotros este hombre con mirada de galeno, obstinado en la utopía de sanar y dignificar. No le reconocerán en la calle pero, qué importa, estenle profundamente agradecidos y pregúntense de qué forma les inspira su ejemplo.

Dejo dicho Jean Giono que "para que el carácter de un ser humano desvele cualidades verdaderamente excepcionales, hay que tener la fortuna de observar su actuación durante largos años. Si dicha actuación está despojada de todo egoísmo, si la idea que la rige es de una generosidad sin par, si es absolutamente cierto que no ha buscado ninguna recompensa y que, además, ha dejado huellas visibles en el mundo, entonces nos hallamos, sin duda alguna, ante un carácter inolvidable".