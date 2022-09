La novedad del PSOE y una oposición desnortada

En un lugar de la derecha gijonesa había algún intrépido estratega que ya daba por hecho que en las próximas elecciones municipales gobernarían los tres partidos: PP, Foro y Vox. Se fiaba todo a los «líos» internos del PSOE en la ciudad. Como la derecha tiene pánico a la participación y al debate interno, siempre ve fantasmas donde el común general ve normalidad democrática.

Lo curioso, rozando el ridículo, es la pretensión de quien pretende ganar sin haber hecho un ápice de oposición. Da la impresión que se toma por «tontos» a los gijoneses y las gijonesas. En el caso del PP y su nula oposición en estos tres años, ¿con qué motivo se va a depositar la confianza en ellos? ¿por un programa que han empezado a hacer ahora?

La mayor novedad viene de manos del PSOE. Floro o Puerto, da igual quién sea de los dos, de hecho juntos formarían la candidatura perfecta. Estoy seguro que la capacidad de integración del PSOE hará que no haya ganadores y vencidos, sino una candidatura de unidad y de suma. Además, atesora el histórico de ser el partido con más ejercicio de gobierno en el Ayuntamiento de Gijón. Sobra experiencia y conocimiento de la ciudad.

Los dos candidatos a primarias representan una política alejada de lo «mismo de siempre». Floro, un profesional que no es militante, con muchos años de experiencia en el sector social, conocedor de Gijón y que ha estado siempre con todos. A veces, eso del no estar afiliado se puede tomar como cierta afrenta, sobre todo, por los que piensan que por tener un carné y una antigüedad tienen derechos para todo. Pienso que el no estar afiliado suma y acerca más el partido a la gente.

En el caso de Puerto, una mujer, también profesional, defensora de los derechos de la mujer, con experiencia de gestión municipal y con conocimiento sobrado de los desafíos de la ciudad. Ambos, los dos, con talante conciliador y con espíritu de llegar a toda la ciudadanía, con soluciones nuevas para un Gijón que necesita afrontar urgentemente unos retos a punto de volverse sistémicos.

Frente a la novedad del PSOE, tenemos a Foro que baraja a Moriyón, al PP que desde Madrid se ha decidido que no exista en Gijón y a Vox -pocos comentarios merece-. La novedad de la derecha es volver al pasado. Sorprende que los de Foro pretendan enterrar a los que han hecho una muy buena oposición, demostrando saber de qué hablaban.

En Gijón hace falta un cambio, y ese cambio viene de manos del PSOE.