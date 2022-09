The italian way of life

Llegué a Italia con mi joven familia en el otoño del 96, y, aunque los estereotipos italianos nos dicen que somos muy parecidos, la realidad nos enfrentó a un choque cultural que, afortunadamente, se superó en unos meses para llevarnos a todos a abrazar la cultura italiana.

Había dos asuntos particularmente llamativos. El abuso de términos ingleses, puesto que no incorporan por italianización sino que mantienen el extranjerismo tal cual; lo que me dejaba atónito, pues como estudiante de la hermosa lengua de Dante, me parecía incomprensible tal invasión. Cosas de Italia.

El otro era la política, vivida indirectamente cuando durante días pasaba por delante de casa la columna blindada que transportaba a Toto Riina al proceso por el atentado de la Galería de los Uffizi. Una política que me sorprendía con cada nueva noticia o matiz percibido en charlas con compañeros o en la prensa cotidiana. Me costaba comprender que el líder del Partito de la Sinistra, heredero tras Tangentopoli de socialistas y parcialmente comunistas, se pasease en verano por las costas italianas en un velero de 15 metros de su propiedad, o que el dirigente de Refundazione Comunista, heredera del Partido Comunista, fuese elegido todos los años como el hombre más elegante de Italia, sin necesidad de usar los jerséis de Marcelino Camacho. Cosas de Italia.

El desencanto y la alienación de la sociedad italiana, presagiada por Pasolini, están detrás de lo ocurrido últimamente. Un Berlusconi llegado a la política para escapar de sus múltiples procesos por corrupción, al que siguió una separatista Liga Norte travestida en populismo nacional, para dar paso después a un cómico antisistema cargado de estrellas, mientras entremedio distintas componendas de la izquierda clásica mangoneaban los gobiernos italianos sin ser capaces de revertir la senda de decadencia en la que Italia se debatía.

Meloni, a la que la llamada prensa progresista trata de despedazar estos últimos días, y más una vez ganadas las elecciones con una ley electoral de factura socialista, no es más que la expresión del deseo de los italianos de recuperar el puesto que les corresponde en Europa y en su propio país. No veo por ningún lado el peligro alertado impúdicamente por muchos, entre ellos la Comisión Europea, puesto que los equilibrios inestables de la propia coalición del futuro gobierno no lo permitirán.

Meloni, ultraderechista a los quince años y hoy conservadora, es una señora que ya fue ministra en un gobierno Berlusconi, que ha sabido llegar a los italianos desde un claro populismo de derechas, que no llama a ocupar las calles como hacen los progresistas de izquierda, ni utiliza el escrache como arma de ataque personal, ni bloquea a conferenciantes universitarios. Es una señora que ha llevado hoy a una caída de las bolsas europeas, excepto una, la italiana, y a la que habrá que dar un margen de confianza después de haber ganado con total limpieza las elecciones de una Italia fundadora de la Unión Europea y de la OTAN. Ye lo que hay.