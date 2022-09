Desde Italia con amor

Estoy más que habituado a que, cuando se producen elecciones generales en Italia, mis amigos y personas más cercanas, antes, pero en mayor número una vez conocidos los resultados, se interesen sobre mi opinión acerca de estos, siendo su mayor preocupación siempre la misma: ¿cómo podría afectar (si es que pudiera hacerlo) lo decidido democráticamente por los ciudadanos italianos, a España en particular, pero por supuesto también a nivel de la UE? Como si yo fuese uno de tantos analistas políticos (o de lo que haga falta) que proliferan en los medios de información.

Antes de entrar en materia, haré un simple inciso inicial: la ley electoral italiana, nada tiene no se rige por la famosa Ley de D’Hont, que como todo el mundo sabe, es la que en España, para bien o para mal, asigna a los diputados que ocuparán su preciado escaño en el Congreso. Por no enrollarme lo resumiré en algo muy sencillo de entender: en Italia, desde que se instaurase su ley electoral vigente, se ha facilitado y premiado que se formen gobiernos de coalición.

No hace falta decir que esto tiene sus pros y sus contras. Con una Cámara de los Diputados, que por cierto, tanto esta como el Senado vieron reducido notablemente el número de miembros en virtud a un referéndum celebrado recientemente, (no suena nada mal, ¿verdad?), tan "atomizada" (nada que ver con el bipartidismo que en España ha caracterizado décadas de nuestra bendita Transición), lo habitual en Italia, hasta la irrupción en el mapa político del eternizado Silvio Berlusconi con su Forza Italia, eran coaliciones de partidos de izquierdas, algunos de ellos con tanto en común como pueden tener un melón y una calabaza.

Se decía entonces que Italia era el país del mundo que mejor funcionaba sin gobierno, pues se pasaba más tiempo en negociaciones para formar uno nuevo que lo que luego duran en el poder.

Y hablando de calabazas y melones, la rotunda victoria de la candidata por Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, ha sembrado de calabazas a la supuesta progresía e izquierda italiana. Y no solo en Italia. Como era fácil de prever (hasta Tezanos hubiera acertado), que por primera vez en la historia del país (que surgió de dos hermanos amamantados por los pechos de una loba hasta convertirse en todo un Imperio), una mujer pueda ser elegida como primer ministro, no ha sentado nada bien. ¿El motivo? Ya lo sabrán seguro: un discurso y un programa con claras coincidencias con el que aquí presenta Vox.

Así que no han tardado ni una noche las descalificaciones hacia la vencedora, con referencias machistas a su apellido, que sin embargo no han recibido ningún reproche por las auto proclamadas feministas. Lo de siempre, vamos. Mi pronóstico para Italia en los próximos tiempos es el de un país que podría llegar a devolver a los italianos el orgullo de pertenencia a su patria, sin por ello abominar de la UE y sin comerse a nadie. Porque no ha llegado el lobo. Les aseguro que Giorgia Meloni no es ninguna loba.