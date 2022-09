A vueltas con los impuestos, otra vez

Andalucía suprime el impuesto del Patrimonio, según Moreno Bonilla, para recaudar más siguiendo el ejemplo de Madrid. No va a recaudar más, pero algo tiene que decir para justificar los millones que perdona a unos pocos, que tienen muchos, pero quieren tener más. De esto ya escribí más veces y visto lo visto, habrá que seguir haciéndolo. Parece que Murcia, también en manos del Partido Popular va a seguir los pasos de Madrid y Andalucía. Madrid y Andalucía son las comunidades que menos invierten en educación y en sanidad.

Moreno Bonilla no tiene ningún recato a la hora de decir que la medida va a por las empresas catalanas. Si la medida fuera efectiva, estaríamos hablando de "dumping" fiscal, pero aunque no lo sea, Moreno Bonilla mata dos pájaros de un tiro, se apunta una bajada de impuestos y al mismo tiempo bombardea a los catalanes. No hay bajada de impuestos más que para quienes no la necesitan y los catalanes no van a sentir ni cosquillas, pero ya los medios afines, casi todos, lo publicarán de modo y forma que parezca verdad, como han hecho con la Comunidad de Madrid.

En realidad, lo que ha hecho Madrid y ahora quiere hacer Andalucía, es convertirse en un paraíso fiscal interior, de andar por casa, para beneficiar a quienes les financian, que ya se lo agradecerán el día que dejen el cargo. Si además alguien pica y traslada su domicilio fiscal, pues mira, miel sobre hojuelas.

Los impuestos son la herramienta que tiene una democracia para el reparto de la riqueza, usarlos como arma contra otras comunidades o para ayudar a una élite a ser más élite, es pervertir su uso. Los impuestos de la derecha no reparten la riqueza, la acumulan, cada año las grandes fortunas aumentan y los ciudadanos pobres o en riesgo de pobreza son más.

El de Patrimonio es un impuesto que las comunidades pueden bonificar. La solución es fácil, tener en cuenta lo recaudado a la hora de financiar a las autonomías. Y al tener en cuenta lo recaudado, habrá que conjugar el importe y los conceptos de la recaudación. Si tú bonificas impuestos, búscate la vida, no pidas a la administración central que pague tus favores. Y ya de paso, hacemos lo mismo con Sucesiones, que ya está bien de tontería.

Rajoy llegó a La Moncloa con un programa que incluía bajadas generalizadas de impuestos, al día siguiente, lo que generalizó fue la subida. Ahora, después de la pandemia, del volcán y en plena guerra, el Partido Popular sigue pidiendo bajar impuestos y hay quien cree que se puede.

Tenemos que aprender a mirar con lupa el destino que se da a nuestros impuestos, no si son un punto más altos o más bajos.