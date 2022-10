Ayuno de pantalla mínima

La Universidad de Málaga ha liderado un estudio que ha dejado sin móvil durante una semana a mil jóvenes españoles de entre 15 y 25 años. Chicas y chicos, huérfanos por siete días de su ventana al mundo, escribieron sus impresiones. Lo bueno: recuperaron tiempo de ocio para redescubrir la lectura, la televisión o la radio, se concentraron más fácilmente en sus tareas académicas y volvieron a conversar con familia y amigos. Lo malo: se sentían ansiosos, amordazados, desinformados. Porque el dispositivo móvil se ha revelado como su forma de definirse ante el mundo. También de entenderlo.

Antes y después de la semana de ayuno digital, se monitorizaron sus teléfonos para radiografiar su comportamiento. Se concluyó que WhatsApp y TikTok son hoy sus principales espacios de interacción, hasta el punto de que, estando en compañía física de amigos, practican momentos de aislamiento en los que interactúan virtualmente con otras personas, incluidas aquellas que tienen al lado, con las que conectan, al mismo tiempo, en la tierra y en la nube. Ida y vuelta vía satélite desde la mesa de una terraza o el sofá del salón.

Lo inquietante no sólo es que necesiten su yo virtual para ser ellos mismos, sino que se consideren al tanto de lo que pasa en el mundo -y se formen criterio al respecto-, a través de alertas y vídeos que, en la mayoría de los casos, no les conducen a un medio de comunicación profesional. De hecho, la redacción convencional de las noticias les resulta tediosa, a ratos, incomprensible. En su universo, todo podría contarse en cómodas píldoras de TikTok. Lo que no, queda reducido a la irrelevancia.

Como estas herramientas digitales se rigen por algoritmos para entresacar del maremágnum de internet contenidos adaptados a las preferencias de cada cual, se produce una especie de endogamia o estrechamiento intelectual por el cual el mundo se va reduciendo a parcelas apacibles, sin que nada fuera de guion irrumpa a abrir nuevos espacios mentales.

Nada de lo que esta investigación concluye nos extraña, lo vemos diariamente en nuestras casas, aulas y calles. Pero hay algo profundamente perturbador en todo ello. Tiene que ver con el hecho de que quienes hemos habitado el mundo antes de que el dispositivo móvil lo fagocitara todo, conservamos otras rutas para situarnos en la realidad. Y presas como somos, también nosotros, de la dulce seducción de la pantalla mínima, sabemos cuánto queda fuera, excluido, minusvalorado, negado, invisibilizado.

En la era de los océanos de información de libre acceso en tiempo real, el sueño de cualquier intelectual del siglo pasado, resulta que una tableta adherida a nuestra mano nos aísla del mundo haciéndonos creer precisamente que nos lo sirve en bandeja.