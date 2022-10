Resultan cuando menos peculiares las condiciones del debate entre los candidatos de las primarias del PSOE impuestas para este tipo de actos por Ferraz, según explicación de los líderes del partido a nivel regional y local. Que los militantes no puedan hacer preguntas tras las intervenciones, ni siquiera mediante algún sistema de turno regulado o sorteo que evite prolongar la sesión hasta la madrugada, genera una sensación de distancia de los aspirantes con respecto a las bases. Y que no se permita la entrada a informadores trasluce un sentimiento patrimonialista del asunto que choca con el espíritu de este proceso. ¿Acaso la pugna dialéctica de mañana en el recinto ferial no es un asunto que incumbe a toda la ciudadanía después de la defenestración de una alcaldesa? Vano empeño, porque no se puede tapar el sol con un dedo.