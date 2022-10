Ayer me llegó al correo la carta con la que teóricamente Floro se presenta a la militancia. Cuál sería mi sorpresa, y hasta mi conmoción, cuando veo que la carta no está escrita por el candidato a las primarias. Y no me refiero a que el autor material de la misma sea en realidad otra persona, que también, sino a que ni siquiera está escrita en primera persona ni firmada por él, pues viene rubricada con el membrete de la propia ejecutiva local.

Floro se presenta así con una carta explícitamente escrita por el grupo de seis militantes que decidió recoger las firmas para la celebración de este proceso de primarias. Y son ellos, los que sin ningún pudor, sin el más mínimo escrúpulo, cantan las bondades de Floro como su candidato. De esta manera, Floro no solo renuncia a presentarse él mismo a una militancia que no le conoce, desperdiciando una vez más la oportunidad de dejar de ser un extraño en casa ajena, sino que se resigna a mostrarse como instrumento de una parte del partido frente a otra, como una figura, más o menos prestigiosa, que ni opina ni quiere opinar, ni siquiera cuando se trata de hablar de sí mismo. La incertidumbre que genera este comportamiento es inmensa. ¿Es que acaso su propia historia, su trayectoria, son temas que tampoco domina? ¿Tiene que esperar a consultar con su equipo para contarnos sus inquietudes y sus motivaciones para presentarse a este proceso? Y, si no tiene opinión sobre esto, ¿sobre qué la tiene entonces? Al final, con este enésimo escaqueo, este estar permanentemente en segundo plano, esperando a recibir las instrucciones, Floro ha dejado flotando en el aire una enorme e inquietante pregunta: ¿pero quién se presenta realmente a estas primarias?