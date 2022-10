Cuitas e ideas

Habrá que esperar a los debates con los candidatos de otras fuerzas políticas durante la campaña electoral de mayo para conocer las habilidades oratorias del ganador o ganadora de las primarias del PSOE porque el acto celebrado el martes en el Palacio de Congresos consistió en dos monólogos troceados, según testimonio de los militantes que asistieron y de quienes pudieron escuchar a duras penas al otro lado de la puerta (a los medios de comunicación no se les dejó entrar). Superado el trámite, ambos aspirantes afrontan la recta final hacia la votación igual que hace quince días, es decir, más como representantes de un sector de su partido que como "alcaldables". No se les puede culpar en exceso porque estos procesos están diseñados por Ferraz para resolver cuitas, no para que florezcan ideas. Su única función, que no es poco, consiste en evitar los "dedazos" y explicitar los navajazos.