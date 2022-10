Floro: cabeza, corazón y manos

Es una buena noticia que este próximo domingo, la militancia de la Agrupación Socialista de Gijón pueda elegir a la persona que optará a la Alcaldía en las elecciones del próximo mes de mayo y que haya dos candidatos en este proceso. Fuimos muchos los que defendimos llegar a esta votación aportando argumentos políticos razonables y la fuerza de la opinión de muchos ciudadanos. Y también fueron muchos, en nuestra ciudad y fuera de ella, militantes y responsables orgánicos, quienes realizaron una crítica feroz a esa iniciativa acudiendo a descalificaciones, manipulando los argumentos, inventando ataques personales y fomentando los ruidos mediáticos.

Ahora, en esta nueva etapa del procedimiento, todo son parabienes y felicitaciones internas por el triunfo de la participación. Incluso se presenta lo ocurrido con orgullo y fervor democrático frente al desierto participativo de otras formaciones políticas. Dando un paso más, estos días, ese frente opositor a las primarias está escribiendo su relato, en formato de cuento, con sus reyes y heroínas, unos personajes buenos y malos, unos militantes puros y con carnet frente a otras personas progresistas o simpatizantes sin pedigrí. Pero, ¿qué estaría ocurriendo hoy en caso de no haber alcanzado las firmas suficientes para promover las primarias? El relato sería otro, adoptaría la forma de tragedia, con malos militantes causa de futuras derrotas electorales. No habría primarias y la compañera Ana Puerto no podría ser candidata porque muchos de quiénes ahora le apoyan bregaron hasta el último día para que la militancia no pudiera elegir.

Sin embargo, ahora han atribuido a su cuento un bello título: "La voz de la militancia". No deja de ser paradójico que el eslogan publicitario de una de las candidaturas, la de Ana Puerto, se apropie ahora de una voz en la que antes no se creía y a la que no querían ni escuchar ni dejar hablar. Pero, estamos en campaña y ahora vende situarse al lado del militante, ahora sí, interesa persuadirle, ponerle música, contarle que olvide el pasado reciente y aquellos sólidos argumentos que antes presentaban contra la participación y el cambio.

Este cuento tiene un guión y una protagonista a quien le atribuyen la máxima solvencia, larga experiencia, altas capacidades y saberes renacentistas. Se entiende la necesidad de presentar un producto apetecible y de acudir al carnet como elemento diferencial con el otro candidato. Se aprecia con descaro la táctica de idealizar el currículum político y de presentar, como clave, el perfil de una militante, ahora sí, que nos escucha y nos representa. Y lo está haciendo, dentro de su cuento ideal de campaña, con respuestas que suenan a lo que ya teníamos.

Floro no necesita presentarse como el defensor de la militancia porque es consciente de que, en Gijón, la militancia sabe defender sus derechos y porque fundamenta su candidatura en algo que ha hecho toda su vida: escuchar y acompañar, trabajar para cambiar la realidad en beneficio de todos. Floro está compartiendo voz con los militantes gijoneses y, con su currículum reconocido y progresista, quiere representar la voz de los ciudadanos gijoneses, con prudencia y humildad, trabajo en equipo y escucha, tolerancia y dedicación. Todo lo que ha demostrado en su trayectoria social y su conocimiento transversal de Gijón y de Asturias. Todo lo que ya motivó en 2019 que fuera un candidato apetecible para responsables orgánicos que ahora esquivan los motivos para bendecirle.

En mi opinión, antes que militantes somos ciudadanos y al mismo tiempo, como militantes con identidad y criterio, aspiramos a decidir por nosotros mismos en lugar de dejarnos tutelar por los que hace quince días eran inmovilismo y sordera ante todas las voces, las de los militantes y las de muchos ciudadanos. Y ahora, como cuando solicitábamos primarias, seguimos escuchando a la ciudadanía y lo que nos dicen sobre cómo debería ser nuestro alcalde o alcaldesa.

El candidato Floro es alguien diferente, fresco, no parece un producto político enlatado. Se muestra ante los ciudadanos y afiliados a esta organización con ilusión y esperanza, como alguien que vive y actúa con "cabeza, corazón y manos": piensa antes de decir y reflexiona, ha demostrado su voluntad de no vivir en el conflicto y sí en la ayuda a los demás, siente y aporta esperanza en su visión de Gijón y de sus retos presentes y futuros. Y actúa con sus manos, como ha demostrado desarrollando trabajo solidario y activista. Floro, es con su ejercicio profesional y su bagaje humano, una de esas personas no tan comunes en las que hay continuidad entre lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. ¿Nos gustaría ayudar a que una persona así sea nuestro alcalde? Ahora que hemos logrado abrir el proceso de primarias pese a todos los obstáculos, yo, lo tengo claro.