A la espera de los millones

A Gijón, igual que el año pasado, no le ha tocado ni la pedrea en los Presupuestos Generales del Estado, pero eso ya se intuía porque apenas jugaba papeletas. Mientras los grandes proyectos dependientes de Madrid, como el plan de vías y el vial de Jove, sigan dando vueltas por los despachos ministeriales, no llegará el dinero contante y sonante. Eso ocurrirá cuando las máquinas empiecen a trabajar; y a día de hoy, no hay visos de que arranquen por dos motivos fundamentales: los procesos administrativos son tediosos y sus acelerones dependen únicamente de las necesidades políticas del Gobierno central (es decir, Asturias no es Cataluña). Por ver la botella medio llena, se puede decir que buena parte de lo anunciado se ha cumplido. Toca esperar otro año más para que lleguen los millones.