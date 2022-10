Puede creer algún militante socialista de esta villa marinera que lo que elijan en sus primarias del próximo domingo es cosa tan sólo de ellos. Estaría equivocado. El socialismo gijonés tiene contraído un serio compromiso con todos los gijoneses. Llevan el suficiente tiempo gobernando la ciudad para saber que lo decidido por ellos nos afecta a todos los ciudadanos de la villa y su concejo, luego lo de votar en sus primarias no es un derecho, es una obligación doble: la primera es el hecho mismo del deber y la segunda, acertar en la elección.

Efectivamente, no se les pide un candidato o candidata marioneta de otros intereses políticos baratos que solamente pretenden colocar una chincheta más en el mapa de sus conquistas para hacerse la ilusión de un poder, el suyo, acrecentado. No necesitamos señores feudales, disfrazados de sindicalistas, antiguamente socialmineros y ahora meras incrustaciones en la FSA con el único fin de acaparar poder. Eso ya lo han hecho en 2019 y ya hemos visto y soportado el nefasto resultado. No necesitamos más de lo mismo.

Si el hombrín de Laviana, ocupante de la poltrona en Suárez de la Riva, tuviera un mínimo de conocimiento político, no habría permitido esta situación e intentado torcer la voluntad de la legítima directiva socialista gijonesa, elegida no hace tanto por la mayoría de los afiliados de la localidad.

Se impone que los socialistas voten en defensa de la mayoría progresista de Gijón en cumplimiento del compromiso adquirido durante tantos años al permitirles llevar a cabo sus políticas y será comprendido por toda la ciudad. De todos esos mandatos, solamente uno ha salido rana y lo que tienen que hacer ahora es ir a votar para enmendar una equivocación que demuestran que han entendido de lo sucedido en 2019 al quedarse en casa y dejarse mangonear, con el resultado de colocar al frente de su agrupación una directiva inane y, posteriormente, presentarnos una candidata infumable y una lista mayoritariamente formada por auténticos incapaces en la gestión pública.

Se supone que los socialistas pretenderán ser la formación más votada el próximo mayo y eso pasa por que se acerquen por su Casa del Pueblo a votar en estas primarias. No es una exigencia tan grande. Cuentan con opción suficiente para el envite, luego en su mano está votar y hacerlo acertadamente en uso de su libertad, sin miedos ni ataduras. Se comprende que algunos tienen que defender sus cargos, dependientes de lo que diga la FSA, pero hay una gran mayoría de socialistas libres de todo compromiso, cuya única obligación contraída es con los gijoneses en su conjunto, como quedó dicho. La sociedad civil les solicita su voto interno y hacerlo con acierto.