Hay muchas maneras de comprometerse, la militancia activa en una causa es una de ellas. Yo llevo haciéndolo décadas, toda mi vida tal vez. El compromiso no siempre lleva implícito un carné pero sí una manera de ser y de estar. He militado siempre en las causas que creía justas, apoyando a quienes más lo necesitaban. Comprometido, apasionado, tomando partido.

La política no es solamente eso que se hace desde los parlamentos, que da titulares en la prensa y que corre como caudal inabarcable por las redes sociales. Hay otra política, la de la gente de a pie, la de quienes toman decisiones cada mañana que ayudan a vivir mejor a quienes tienen al lado. Es otra política que no compite ni por tuits, ni por titulares, sino en la charla cercana, en el café, en el ponerse en la piel de quienes escuchas. Me confieso militante vital de esa política, la que precisa sosiego, escucha activa, templanza y empatía.

A mí no me encontraréis nunca en el regateo corto de la afrenta personal ni en el postureo. A mí buscadme en las calles, con la gente, en los despachos, demandando soluciones a quienes las pueden aportar, trabajando codo con codo y siempre rodeado de un equipo entusiasta y leal a la ciudad que representa. Hace años Adrián Barbón me propuso encabezar esta misma candidatura: No dudé en la respuesta, una situación de salud familiar me hizo declinar. Hoy, afortunadamente eso está superado y quiero, como ciudadano responsable, ofrecer mi trabajo y entrega a la ciudad que me lo ha dado todo.

Mañana, 1200 militantes de la agrupación socialista de Gijón, tienen que decidir por las decenas de miles de socialistas que les votan en esta ciudad, qué tipo de política quieren para nuestro municipio, la orgánica o la de las personas. Y esta vez, de nuevo, yo no me lavo las manos y acepto convencido el reto de encabezar una lista que abra puertas y ventanas a un socialismo generoso, que camina de la mano de la gente.