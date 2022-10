Álbum de daguerrohaikus (4)

Observa, "Bilbo", que en el álbum fotográfico familiar se juntan –un revoltijo, un aquelarre– los muertos y los vivos sin solución de continuidad.

Pepe Vega

El azul de ojos

que sacaba los brillos

a todo un cáncer.

Mocetón naveto, rubio y risueño, persistentemente crítico, pesimista impenitente. Algunos colegas cenamos con él en la Navidad de 1998, cuando el cáncer que galopaba por sus pulmones no le había desdibujado definitivamente la risa; cuando sus ganas de vivir no habían sucumbido ante los ilusorios banquetes de quimioterapia. Era Pepe Vega quien empujaba a la vida aquellas Navidades. Y la imagen de aquel tremendo esfuerzo se convirtió en el último recuerdo de mi amigo. El día de su entierro llovía a cántaros. Deambulé alrededor de su presencia, compartí saludos, conversación y carajillo con las gentes allegadas al cementerio de Nava; pero no vi a Pepe Vega. Ni me resigné a perderlo. Ni me convencí de su ausencia. Volví a acercarme a su nicho en el cabo de año. Tampoco esta vez pude encontrarlo, aunque departí con su compañera, familiares y amigos: el tiempo, Gijón, el trabajo, el partido, los hijos, el sindicato, la campaña electoral, la rutina, la vida quizás. Lo que realmente me jodió fue no poder hablar de esas mismas cosas con Pepe Vega. Buscaré otro momento para echármelo a la cara, pegarle un puñetazo en el costado, dejar que me enrosque el cuello con su brazo de oso, aguantar la picardía emboscada en sus ojos claros, soportar su pesimismo encharcado en orujo. Lo buscaré.

El mejor poeta de nuestro tiempo

Descose tripas.

Viñetas que atraviesan,

dagas, los ojos.

A un literato de moda, pero no tanto, es decir, que apuntaba maneras y comenzaba a recibir esporádicos reconocimientos, aunque aún no le habían encumbrado los gurús de la pomada hasta el altar de los escritores consagrados (o sea, que mantenía la mochila de la generosidad repleta), le preguntaron no hace mucho en una entrevista televisiva por el autor o autora que más admirara del momento, de la actualidad. El aludido, por toda respuesta, echó mano al bolsillo interior izquierdo de la chaqueta americana, sacó la cartera y de ella extrajo el par de viñetas que allí guardaba, mostrándolas a la cámara y afirmando con la mayor de las solemnidades:

–El Roto, sin duda, es el mejor poeta de nuestro tiempo. Sirvan de muestra los dos botones extraídos al tuntún que me permito enseñar a la concurrencia y a los televidentes del mundo mundial.

El literato de moda, pero no tanto, dejó correr unos segundos de silencio expectante y añadió, engolando aún más la voz:

–Aspiro a convertirme en El Roto de la palabra escrita, desnuda, a la intemperie.