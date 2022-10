Berrea, no; rebuznos

Los alumnos del tristemente famoso colegio madrileño, no berrean, rebuznan. Las alumnas del colegio a quienes van dirigidos los rebuznos no se sienten ofendidas, para ellas, los rebuznos son una tradición. La ultraderecha se aferra a la tradición para justificar sus ideas, no tienen más razones. La tradición es suya cuando les conviene. Es machismo puro y duro, de ellas y de ellos, pero no se queda ahí, hay muchas más consideraciones a tener en cuenta. Ambos colegios son la élite, sus alumnos van a terminar sus carreras de forma brillante al margen de sus capacidades o de su esfuerzo, porque para eso pagan más de mil euros al mes además de otras aportaciones voluntariamente obligatorias.

Son colegios religiosos, por lo que se oponen como es lógico al adoctrinamiento de la educación para la ciudadanía y la educación sexual. Acusan de pederastia y manipulan sus palabras para denunciarla en Europa, a la ministra que pretende sacar adelante una ley que evite estas actitudes y otras aún más graves. En los colegios a los que han asistido estos alumnos antes de llegar a la universidad les han enseñado que la educación sexual o para la ciudadanía adoctrina y que el catecismo educa. Alumnos rebuznantes y alumnas rebuznadas gritan saludos nazis en sus fiestas y abuchean, desde los balcones donde rebuznan y son rebuznadas, a las marchas por la libertad envolviéndose en banderas franquistas. Estos individuos de brillantes carreras garantizadas por el dinero de sus padres, van a ser mañana políticos, jueces, o consejeros de grandes empresas, o una cosa primero y otra después o simultáneamente, son élite, harán lo que les plazca. Estos individuos van a suceder a quienes han conseguido mantener, con los cambios necesarios para que todo siga igual, el feudalismo de la edad media que hoy seguimos padeciendo. Vox nos avisa de lo que nos espera, "volver al 36", a Primo de Rivera y a una España esperpéntica que nos venden como auténtica, Díaz Ayuso, que considera que lo denunciable es que la fiscalía investigue lo que para ella no son más que tonterías, nos viene avisando desde hace tiempo, como lo hace Almeida destruyendo placas a martillazos o borrando poemas de Hernández en un cementerio. Si seguimos blanqueando el fascismo llegará un día, más pronto que tarde, en que ya no podamos hacerlo. No nos dejarán hacerlo. En democracia no pueden tener cabida los partidos cuyo único ideario es acabar con la democracia.