Se ha celebrado este 12 de octubre, fiesta nacional de España y de la Hispanidad, con la realidad de España como nación cuestionada por los independentistas periféricos y sus aliados del gobierno. Se suman a la moda en América de derribar estatuas, y exigir que se pida perdón por la colonización de la América indígena, cuya población multiplican por cinco o por diez, la cual se inventan idílica y expoliada. ¿Y en cuánto valoran los cientos de ciudades y caminos construidos, los miles de escuelas, iglesias y hospitales fundados? Si ha habido masacre de los indígenas (la mayoría de los cuales ayudaron a los de Hernán Cortes a librarse del imperialismo y esclavismo azteca): ¿cómo es que la mayoría de los actuales mejicanos son mestizos, de quiénes resultan?

En año previo a elecciones pronostican freno económico con las políticas de deudas masivas, el sanchismo y chavismo cayendo en las encuestas, desaparece Cs, y subiendo Vox de Abascal y sobre todo PP de Feijoo. Habrá que votar si queremos el Estado de bienestar de los clanes políticos o si queremos que se empiecen a recuperar competencias para el Estado como Educación y Sanidad. Al menos el español también en la enseñanza y administración en las regiones bilingües, y la tarjeta sanitaria nacional común efectiva. Votar si el agua, como la lengua y la historia, que es de todos los españoles, debe fluir libremente por todos los territorios para que España sea más próspera, frente a los desatinos de derribar centrales térmicas y levantar fronteras.

Otras propuestas tienen menos recorrido, como ilegalizar partidos independentistas; lo que es ilegal son los comportamientos delictivos, no las ideas. Querer la independencia de un territorio es legítimo, aunque contradiga la geografía, la historia y la economía, pero siempre que se haga por medios constitucionales, no violando la legalidad democrática vigente. También hay quienes quieren impugnar la transición democrática y la reconciliación nacional consensuadas en los años 70; el pasado proyectado se puede tergiversar, pero no se puede cambiar. Ni la soberanía energética por la ruina económica por una "emergencia" climática inexistente, en cuanto el clima es dinámica atmosférica y evolución, y la emergencia implica gravedad y urgencia. Auto boicotearse Europa occidental solo beneficia a los tiranos de China, Rusia o Irán.