Complicidad

A la espera de que se resuelva judicialmente el caso, en manos de la Fiscalía, lo que presuntamente ha ocurrido a un grupo de trabajadoras eventuales de la empresa municipal de limpieza Emulsa con uno de sus capataces es el paradigma del acoso sexual en el trabajo. Lo tiene todo: abuso de poder, silencio por miedo a la precariedad, décadas de impunidad y descubrimiento de forma fortuita. En una empresa que, para completar la paradoja, cuenta con protocolo antiacoso y sello de igualdad. Documentos ambos que, si se quedan en mero papel, se convierten en parapetos extra del abusón: garantizan que no ocurre nada de lo que sí ocurre. Perverso.

La ley orgánica para la igualdad efectiva de 2007 obliga a las empresas a contar con un protocolo antiacoso y a aquellas con más de cincuenta empleados, también un plan de igualdad. A día de hoy, no llegan a un tercio las organizaciones que han desarrollado el primer documento. Pero, por pobre que sea la estadística, lo realmente inquietante es constatar que entidades que sí disponen de esos procedimientos no han incrementado la protección de sus trabajadoras, sino su desamparo.

En el caso de Emulsa, fue una investigación al capataz por el presunto maltrato –gritos, insultos– a un trabajador la que destapó de forma secundaria el posible acoso sexual a las trabajadoras, particularmente las eventuales, diana fácil porque su continuidad dependía de este empleado público, ahora ya despedido. Una víctima se atrevió a contar, detrás fueron otras.

Su relato es un clásico. No hay mujer que no haya tenido que soportar alguna o varias veces en su vida a un sobón. Yo no conozco ninguna. Las estadísticas nos dicen que básicamente el riesgo está en los espacios públicos, los de ocio o los propios hogares, pero los centros de trabajo, de estudio o entrenamiento tienen un componente extra de presión sobre la víctima para que calle y aguante: su futuro depende de quien la agrede. Es profundamente angustioso y destructivo.

Para salir de esa trampa, tiene que existir, entre otras medidas, un canal confiable de comunicación dentro de la organización. Que ofrezca garantías, que no eluda la problemática ni la minimice o, en el escenario más tóxico, la convierta en un arma arrojadiza contra la propia víctima, como magistralmente plasma la película “The assistant”, de Kitty Green.

Entiendo que cada cual en Emulsa o cualquier otra entidad en la que surja un caso de acoso sistemático debe preguntarse qué parte de responsabilidad tiene en la trampa que dejó al sobón campar a sus anchas por lustros y a las víctimas padecer un ataque severo a su dignidad. Revisar de arriba abajo la organización y su funcionamiento. Todo lo demás es complicidad.