La corteza de Irene

Aquí, el padre de mis hijos, me suele mandar noticias que sabe me interesan por correo, y así las leo con interés cuando tengo tiempo. Siempre suelen ser de algo que yo había pronosticado, y se queda perplejo cuando se da cuenta de que vive con una bruja (de las buenas y sin escoba). Suelen ser entrevistas de psiquiatras, asociaciones, etcétera. Y su posdata siempre es: "¡Lo que tu dijiste!". Noticias que salen meses después de que yo soltara el mitin en mi casa. Pues ha pasado otra vez. Hace dos años predije (está reflejado en alguno de estos artículos, por cierto) la pandemia mental que se nos venía encima, especialmente la de los adolescentes, por la malísima gestión en salud mental que hubo en aquel momento… Y, bueno, por supuesto, en este. También hablé hace años de que veo en mis jóvenes pacientes el problemón que íbamos a tener con el tema "trans". Conste que lo respeto, pero no hablo de la gente que realmente lo sufre, sino de la moda. Y es que estoy viendo un porcentaje elevadísimo de niñas y niños que dudan si están encerrados en un cuerpo que no es suyo. Y claro, si una duda, todos los que siguen a esa una pues "trans" también. El eminente psiquiatra Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, ha alertado de esto mismo, aun a riesgo de que le llamen transfóbico. Hay que ver qué leyes propugna este gobierno y ser conscientes de en qué manos estamos. La nueva ley permitirá, entre otras cosas, la autodeterminación de género, es decir, el cambio de sexo en el registro civil sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años. Sin palabras. Exactamente igual que la que permite a las niñas de 16 años abortar sin informar siquiera a sus padres. En serio, ¿una persona normal, con cierto sentido común, es capaz de creer que alguien puede decidir sobre temas trascendentales de su vida, y en el aborto, sobre el de otra, con un cerebro de 16 años? Un cerebro que empieza a madurar de atrás hacia adelante, es decir, que lo último que madura bastante más allá de los 20 años, es la corteza prefrontal, precisamente la encargada de calibrar riesgos, la que se ocupa del control de impulsos (¡soy un hombre en cuerpo de niña!), el juicio y la toma de decisiones (me quiero hormonar ya), la habilidad de planificar el futuro y ver las consecuencias del comportamiento de cada uno… ¿Eso lo hace un adolescente? Esa corteza, que aún está naciendo, como quien dice, en su cerebro, es la encargada de sopesar las consecuencias de sus decisiones. Decisiones que una descerebrada deja en manos de nuestros niños, porque obviamente a ella la corteza prefrontal se le bloqueó en la adolescencia y por eso lanza esa ley para nuestros hijos. ¿Por qué no salimos a la calle? ¿Puede alguien sensato estar de acuerdo con un gobierno que legisla estas aberraciones? Yo creo que no, pero también creo que, siendo políticamente correctos, nos estamos cargando España… Bueno, España es una palabra. Nos estamos cargando a nuestros hijos.