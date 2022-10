Humillados y ofendidos

Fue un clamor que a la todavía alcaldesa de Gijón no le gustó nada la elección de la actual comisión ejecutiva socialista local, con Monchu García al frente. No hacía falta ser muy observador para percatarse de que la convivencia iba a ser difícil. Los recién llegados intentaron por las buenas convencer a la primera autoridad de que, con ella en cabeza de la candidatura para mayo del 23, iban a tener muy pocas probabilidades. Ese aroma estaba esparcido por toda la ciudad y la única persona que parecía no olfatearlo era la propia interesada. Extrañó a todos porque González aparenta ser persona inteligente, pero sus numerosos errores de comprensión de la esencia de esta villa marinera, que la hicieron no ser apreciada por una mayoría del personal, no dejó lugar a dudas.

Para que ella misma, y no solo ella, sino en la FSA y en Suárez de la Riva también, se dieran cuenta de la situación, aparecieron por el escenario, bien que discretamente, hasta dos encuestas en las que la dama de Carbayonia aparecía colocada en lo más bajo de la apreciación popular de la localidad. Ella, en lugar de escuchar las propuestas que se le pudieran ofrecer para ser reubicada en diferente responsabilidad política, proclamó a bombo y platillo su deseo de continuar y el derecho que la asistía, en aplicación de los estatutos del partido, para repetir como candidata. Puestas así las cosas, había solamente otra posibilidad para que eso no sucediera: una petición en la que la mitad más uno de los afiliados, con su firma y DNI, pidieran unas elecciones primarias. Y lo que parecía imposible sucedió con la colaboración de un grupo de veteranos militantes. Ahí por fin se dio cuenta Ana González que había quedado fuera del juego político municipal en Gijón. Después llegó el llamamiento a Floro, el de Proyecto Hombre, para encabezar como independiente la candidatura del PSOE local y la contrarréplica del SOMA y la FSA, con su primer secretario y presidente regional al frente, de una candidata de última hora, Ana Puerto. Y nuevo revolcón para la FSA a manos de la mayoría de la agrupación gijonesa. Dos tortas seguidas, lo que no ha conseguido más que excitar los ánimos de los carboneros. Restan unos cuantos meses y los directivos no esperan nada bueno ni de los despachos consistoriales ni de los de Santa Teresa en Oviedo; ahora, cuando más se necesitaba una tranquilidad interna absoluta para que las siglas se fortalecieran. Pero no se confía en figuras como las de Luisina Carcedo, Adriana Lastra, Gimena Llamedo o el mismísimo Adrián Barbón. Son demasiados egos humillados como para que se queden tranquilos, sin poner palos en la rueda.