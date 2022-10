Álbum de daguerrohaikus (5)

No interpretes a patas juntillas, "Bilbo", el daguerrohaiku comentado que hoy te enseño.

La tía Mina

Cara de bruja

piruja bruja mala

culo de bruja.

Terminaba los entrenamientos en el campo de fútbol de La Balastera, se duchaba a toda leche en los vestuarios del estadio y llegaba a casa de la tía Mina, donde se hospedaba, con más hambre que un maestro de escuela. En los primeros años de la década de los 70 los maestros de escuela seguían pasándolas putas. El joven atleta también pasaba hambre estudiantina. La beca de estudios y las primas por partido ganado o empatado daban para una comida al día en un restaurante de poca monta o, si la cosa monetaria achuchaba en extremo, en un figón o en la casa de comidas para menesterosos. La tía Mina bastante hacía con proporcionarle techo y cama. Rara vez le ofrecía para cenar las sobras del almuerzo. A la anochecida, llegaba a casa de la tía Mina y se metía buenos bocatas entre pecho y espalda: los lunes, de chorizo; los martes, de salchichón; los miércoles, de mortadela; los jueves, vuelta a empezar la rueda de esos tres bastimentos principales. Tampoco se apesadumbraba en demasía. Era un tipo sufrido el joven atleta. Respondía con viveza y buen ánimo tanto a los esfuerzos que se le requerían en el recinto deportivo o en el instituto como a las escaseces y penurias que el transcurso de los días le determinaba. Engullido el bocata de mortadela, de salchichón o de chorizo, según la invariable cadencia descrita, se sentaba un rato en el sofá al lado de la tía Mina a ver la tele. No era aconsejable, le repetía la tía Mina cada noche, acostarse con la tripa llena. Más no decía la fata de ella porque los seriales que tragaba la tenían embebida. El espectáculo no estaba en "Crónicas de un pueblo" o "La tía de Ambrosio", sino en los retortijones de la risa o las retorsiones de la pena que transfiguraban a la tía Mina al compás de las historias televisivas.

El Miércoles de Ceniza de 1971 no pudo más nuestro atleta estudiante. Como si, en vez del bocadillo de mortadela, lo hubiera empachado una ensalada mixta de frustración, vergüenza, asco, impotencia y tristeza. No pudo más. Mientras la tía Maximina, en estado de trance, contemplaba las escenas del capítulo de la serie "Visto para sentencia" de ese Miércoles de Ceniza de 1971, le metió una cuchillada mortal en el costado derecho, apagó la tele, vomitó en la taza del retrete y se acostó. Cuando despertó, la dinosauria todavía estaba allí, bañada en sangre, ojiplática, sentada frente por frente de un televisor gris a rabiar.