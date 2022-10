Sin ganas de hablar

Llama la atención que a 48 horas de la sesión plenaria encargada de votar asuntos que afectan al bolsillo del ciudadano de cara al próximo año no se haya producido todavía un acercamiento que merezca tal nombre entre el gobierno local y alguno o algunos de los partidos de la oposición. Una falta de diálogo que se puede interpretar sin mucho esfuerzo como desinterés por alcanzar acuerdos a siete meses del fin del mandato y que incrementa la sensación de que será difícil un pacto para los presupuestos en un contexto endiablado por la crisis de los precios. Bien es cierto que al equipo de Ana González le quedan varias salidas, como sacar el asunto del orden del día a última hora o incluso aceptar una derrota (las subidas del agua y la basura las podría ejecutar después a través de los mecanismos internos de las respectivas empresas municipales y una renuncia a dejar exentos de pagar la tarjeta de la ORA a coches con etiqueta ambiental a cambio de encarecérsela al resto no sería un drama e incluso podría usarse como un boomerang en contra de quienes no lo apoyen). Pero no estaría de más que, al menos, alguien disimulara una voluntad de entente.