Xixón: jazz y autarquía

El 23 de abril de 1947 apareció publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo un anuncio del Sindicato Provincial del Espectáculo para realizar una prueba de capacitación al objeto de garantizar "la solvencia en cuanto a técnica y conocimiento" de quienes quisieran desempeñar su labor en Asturies como profesores de música con carné profesional. Además de los instrumentos habituales dentro del ámbito de la música clásica, en el "Plan de ejercicios" destacaba en lo referente a la percusión: "Acompañar en Jazz a un pianista designado al efecto un foxtrot con particella a primera vista". Era el ecuador del periodo autárquico (1936-1959) y todo parece indicar que el jazz gozaba de un considerable predicamento entre un sector de la ciudadanía asturiana, por lo que era deseable, más allá de aspectos corporativistas, un mínimo de exigencia técnica a sus intérpretes.

La relación entre el franquismo y el jazz ha sido objeto de estudio desde disciplinas como la sociología, la musicología o la netamente historiográfica, poniendo de relieve que durante la dictadura hubo mucha más música de jazz (debate incluido sobre su naturaleza más o menos descafeinada) de la que a priori pudiera pensarse. Incluso, se ha llegado a establecer que este género fue un elemento relevante de la política de acuerdos hispano-americanos dentro del marco de la guerra fría y el desarrollo de estrategias geopolíticas en la Europa de los bloques (Iglesias, Iván, CSIC 2017). Todo ello a pesar del rechazo que inicialmente el jazz tuvo en España dentro del régimen franquista, tanto en los sectores católicos ultraconservadores como en las facciones más reaccionarias de la música tradicional y del mundo de la clásica (memorables fueron las diatribas contra el jazz en los primeros años de la década de los cuarenta desde la revista Ritmo, para posteriormente, y sin solución de continuidad, proceder a su abrazo con sección de noticias propia e individualizada); por no hablar de los integrantes del gobierno, al menos en sus primeras etapas, caracterizados por lo que se ha denominado "fasticización" con su consiguiente repudio a una música de ascendencia afroamericana.

No obstante, el jazz, sinónimo de baile y diversión, ya se había extendido por España en las décadas anteriores a la guerra civil en parcelas del espectáculo como el cine y los conciertos, por lo que la sociedad española de la posguerra y la asturiana en particular no va a escapar, a pesar de las trabas político-administrativas (véase la censura) a su poderoso influjo. De hecho, el mismo día que los periódicos locales de Xixón publicaban el último parte de la Guerra Civil firmado por Franco el 1 de abril de 1939, en los Campos Elíseos también se publicitaba la actuación, en única sesión, de Jaime Planas y su espectáculo de modernas variedades. Considerado uno de los pioneros del jazz en nuestro país, la publicidad del evento remarcaba su estrecha relación con el jazz al calificarla de "portentosa orquesta de jaz española".

En los meses posteriores al final de la Guerra Civil son muchas las referencias jazzísticas que aparecen en los periódicos de la ciudad de los numerosos conciertos que se continuaban programando. Así, por ejemplo, el 15 de julio de 1939, de nuevo en los Campos Elíseos, se anunciaba la presencia de Reyes Castizo, apodada La Yankee, nuestra versión patria de Josephine Baker, así como la de "Los 8 ibéricos jazz"; y para el 15 de octubre la de la banda, de influencia americana, Dolz y su orquesta (presentada como la Melodía del Jazz) y que según la pertinente crónica dieron dos horas de concierto sin partitura; aunque el plato fuerte fue la presencia ese día de la irreverente cupletista Amalia de Isaura, famosa por su interpretación del "fox-trot salvaje".

Una de las principales vías de "entrada" del jazz en la posguerra fue sin duda el cine, y ello con independencia de sus problemas con la omnipresente censura. Títulos como "El rey del jazz", "Los cinco chicos del jazz", "Viudas del jazz", "Es mi hombre", "Bola de fuego" (o su remake, "Nace una canción"), "Tú serás mi marido", "Loquilandia", "Música y lágrimas" o "Adorable mentirosa", son sólo algunos de los ejemplos de una larga lista de títulos que ejemplifican la relación entre cine y jazz y que pudieron ser vistos en esta época en Xixón. Se trataba de un medio de ocio más asequible (frente a otro tipo de espectáculos donde se programaba jazz como los conciertos en teatros o salas de baile) para los bolsillos de las clases sociales con menos recursos, lo que sin duda ayudó a su mayor popularización.

Pero tampoco debemos olvidarnos de la radio, que desde finales de la guerra ofrecían un amplio abanico de canciones patrióticas, tradicionales, cuplés y de música clásica, entre las que siempre se colaba algún fox-trot, un arreglo de swing o un boogie. Entre las cadenas que abanderaron la difusión del jazz por las ondas asturianas destaca Radio Emisora de Gijón. Esta última ofrecía el 9 de mayo de 1943 un reportaje dedicado a la moderna música de ritmo en sus tres estilos de "jazz", "hot" y "swing".

En la década de los cuarenta, el franquismo, bien por intereses políticos (no ajenos a ellos los económicos, pues un buen número de orquestas vivían de tocar temas bailables) bien por su propia inoperancia, auspiciará y permitirá una actividad jazzística en Asturies que hoy podemos calificar de intensa. La ciudad de Xixón fue uno de sus principales focos, sobre manera en la época estival. Célebres fueron los maratonianos conciertos que en los veranos del 41 y del 42 dieron dos de las orquestas más famosas del panorama jazzístico español. Nos referimos a la Orquesta Plantación en 1941 y la Orquesta Casablana en 1942, compartiendo espacio en los periódicos junto a los avisos del suministro de racionamiento de productos básicos como aceite, arroz, azúcar, café o patatas. Aunque uno de los acontecimientos a resaltar fue sin duda la "batalla" jazzística que en el verano de 1949 se produjo entre las orquestas Capitol-Monterrey y Los Players-Bolivia en Somió Park. Por otro lado, conjuntos y artistas como el Quinteto Victori, Rina Celi, Orquesta Fachendas, Quinteto Swing, Orquesta Rio-Rosa, Quinteto Dakar -Magos del Swing-, Gajardo y su Orquesta, también desfilaron en estos años por los escenarios gijoneses impregnando el ambiente de sus pistas y salones de baile de sabor sincopado afroamericano.

El cine y la radio

Durante los años cuarenta y cincuenta el boogie-woogie, bautizado entre nosotros como bugui-bugui, va a gozar de una gran popularidad en Asturies y por supuesto en Xixón. Se trata de un estilo sustancial en el devenir histórico del jazz, y que va a contar (cómo no) con el pertinente rechazo de un sector de la prensa local que lo definía como "oriundo de algún punto inaccesible de la jungla y cuyo valor musical es nulo". Conciertos, exhibiciones, clases de baile, emisiones radiofónicas, concursos, y hasta chistes, inundarán los salones de baile y los medios de comunicación. Así, mientras una buena parte de la población padecía la escasez de alimentos básicos y sufría un férreo control político y policial, otro sector más afortunado (aquellos que en 1950 presumían abiertamente de asistir a guateques donde "se escucha música de jazz de Tommy Dorsey o Duke Ellington") pretendía dar la espalda a esta situación practicando este contagioso baile; por el contrario, el proletariado mayormente se tenía que contentar con su disfrute principalmente a través del cine o de las orquestas locales, algunas con brillantes instrumentistas, que con mayor o menor tino lo ejecutaban.

También fueron célebres en el verano gijonés de los cincuenta los bolos de "The Barreto Brothers" o de "Pepin El Caballo", auténticos epítomes del latín-jazz de esta época. Sin olvidarnos de la considerada primera, y auténtica, jam-session organizada en Asturies en la ya mítica Sala Acapulco a cargo de la gijonesa "Orquesta Capitol", como grupo base, con músicos tan emblemáticos como Antolín de la Fuente, Gonzalo Casielles, Alfonso "El Rayo", Argentino Costales, entre otros. Fue precisamente la Orquesta Capitol, junto a la Esplai, las que en el verano de 1958 y también en el Acapulco, ofrecieron una auténtica historia musical del jazz en vivo mostrando "desde la aparición de los primeros ritmos estridentes y cargados de vitalidad en las viejas ciudades de Chicago y Nueva Orleans hasta la arribada bien reciente del buguí y el rock and roll, pasando por el charlestón y el fox agitado". A título anecdótico, y una muestra más de la notoriedad que el jazz tenía en la década de los cincuenta en Xixón es la aparición en portada el 11 de agosto de 1956, en el diario "Voluntad", de la noticia de la boda del pianista catalán Tete Montoliu con la cantante cubana Pilar Morales.

Los años cincuenta de la autarquía van a ser testigos a su vez de la propagación del jazz en una serie de conferencias y audiciones que sobre este género se van a dar en Xixón. La Asociación de la Música de la Juventud del Carmelo, el crítico musical Rodrigo Artime, el periodista Juan Azcona (que afirmaba públicamente: "A mí me encanta el jazz porque soy un admirador de los negros y de los gitanos") van a ser algunos de los nombres e instituciones que harán labor de "apostolado" del jazz. Se daba así cierta carta de naturaleza formal, y en cierta manera académica, al género, a la vez que se contribuía a una mayor difusión en los denominados ambientes culturales, y se iniciaba probablemente el camino para la desvinculación de la asociación del jazz con el baile y la diversión.

El fin de la Guerra Civil española vino acompañada de penalidades económicas (las cartillas de racionamiento durarían hasta el año 1952) y de la implantación de un sistema dictatorial, y cruento, afanado en una dura represión política que se prolongó durante cuarenta años, afectando al ocio y a otras manifestaciones sociales a las que se cercenaba cualquier atisbo de disidencia. En este contexto, el jazz buscará su hueco durante el primer franquismo, es verdad que unas veces fomentado por el propio Régimen (sobre todo a partir de los años cuarenta) y otras de manera ajena a cualquier control institucional. Un reguero de conciertos, audiciones y charlas informativas sobre el jazz adquieren un notable protagonismo en Xixón en el período autárquico, configurando uno de los episodios menos conocidos de la historia de este género en la ciudad. Después ya se sabe, vendrán los años sesenta (donde el jazz sí adquiere en algunos ambientes un carácter más subversivo para la dictadura a la par que convive con los sonidos más pop); la década de los setenta (con su asociación con el rock); los ochenta (implantación de los grandes festivales) donde esta música conseguirá unas nuevas cotas de popularidad más intelectualizadas y menos festivas a priori; para posteriormente, a finales del XX y principios del XXI, consolidarse como un componente más del menú cultural de los gijoneses y de quienes visitan la ciudad en busca de ritmos jazzísticos que paladear.