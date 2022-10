El PSOE celebra una campaña, 1982-2022: "40 años de democracia, 40 años de progreso", pero lo cierto es que en España llevamos 47 años de democracia pluripartidista, desde las primeras elecciones tras la dictadura de Franco en 1977, ganadas por la UCD de Adolfo Suárez. Parece pues un intento de reescribir el pasado para apropiarse de la democracia y despreciar la Constitución. En 1982 lo que pasó es que el PSOE de Felipe González ganó las elecciones con una abrumadora mayoría absoluta, basada en tres grandes puntos: 100 años de honradez, OTAN de entrada no, y 800.000 nuevos puestos de trabajo. Después de 14 años gobernando, el PSOE de Felipe dejó España con muchas autovías, y un 25% de parados, bastantes escándalos de corrupción, e incumpliendo grave los 4 criterios de convergencia para arrancar el euro.

Otra cuestión sería debatir si el régimen español es una verdadera democracia o una mera partidocracia. Los libros de texto y medios de comunicación dicen que España es una monarquía parlamentaria. En realidad, el Rey no pinta nada y el Parlamento poco. España es un caudillismo gubernamental. Manda el Gobierno y el Rey es una figura protocolaria. En cuanto a que los diputados hacen las leyes, solo votan a favor o en contra según les indican las cúpulas de sus partidos, que les volverán a poner en las listas de candidatos o no. Los proyectos de ley no los hace un mínimo de diputados, los hacen los sabiondos de los ministerios, y como vemos con las leyes de reforma de la reforma de la enseñanza, con frecuencia para inventar perífrasis e imponer panfletos.

Ahora asistimos a un resurgir por Iberoamérica del socialismo fracasado en Europa oriental en la segunda mitad del s. XX. El comunismo lastra Cuba, con más de 100.000 exiliados a EE UU al año; el peronismo Argentina, con un 86% de inflación anual; el narco chavismo Venezuela, con 80% de población en la pobreza, y se suman Nicaragua, Bolivia, Perú y demás. ¿Coincidencia, o los izquierdistas participan en las elecciones "dopados" por la financiación del narco-populismo? Que haya descontento con los gobiernos por la mala gestión del covid y supuesta emergencia climática es comprensible, no tanto que cambien Guatemala y empleos por Guatepeor y subsidios. ¿Por qué no se fijan en las naciones que funcionan, Canadá, Polonia o Corea del Sur?