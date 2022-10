Calculadora en mano

La prórroga de los tributos y tasas municipales es la consecuencia de que el gobierno local dejara pasar los días sin abrir una negociación de verdad (lo fio todo a convencer en la última noche a Podemos, que no se mostró precisamente por la labor) y el presagio de que no habrá nuevos presupuestos. Una compleja coyuntura porque, al margen del análisis político, la retirada del proyecto de ordenanzas fiscales supone de facto que el Ayuntamiento afronta un 2023 con los mismos ingresos que este año, pero con un incremento colosal del gasto corriente y de personal, por no hablar de que tendrá que empezar a realizar sus aportaciones para desarrollar los planes que han recibido fondos europeos. El próximo alcalde o alcaldesa deberá tomar asiento con la calculadora en la mano.