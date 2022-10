Gijón, la "Cenicienta" presupuestaria

Los gijoneses tenemos una paciencia infinita. Llegaron otra vez los Presupuestos Generales del Estado y una vez más, llegaron sin buenas noticias para la ciudad, una ciudad con carencias históricas, podríamos decir que impropias de los tiempos actuales y siguen sin resolver.

Los actuales responsables del Ministerio de Transportes se encontraron con un convenio suscrito por tres administraciones, Ministerio, Principado y Ayuntamiento, publicado en el BOE el 24 de mayo de 2019. Un convenio para ejecutar, entre otras obras, la estación intermodal, estación que en 2002 se emplazaba en la Plaza de El Humedal, en 2006 se modificó y se trasladó en ficción a Moreda y en 2014 el Ayuntamiento de Gijón presentó una alegación para reubicarla, en ficción, frente al Museo del Ferrocarril y como si se tratase de una pesadilla, en 2021 se volvió a trasladar, en ficción, a Moreda. Se hizo trizas un convenio firmado y publicado, que obligaba a las partes, y nos quedamos sin convenio y sin estación. Todo se cambió por un papelín llamado protocolo que es una mera declaración de intenciones sin compromiso alguno y ahí seguimos. La tomadura de pelo es total, el antigijonesismo de todos los que hicieron añicos el convenio, resulta evidente. Perdimos seguridad jurídica, futuro y estación. Se fijaban compromisos económicos que volaron y como se puede comprobar en los Presupuestos del Estado para 2023 no aparece partida alguna.

La sociedad Gijón al Norte, años de funcionamiento y gastos sin lograr objetivos, parece ser la llamada a encargar un estudio de rentabilidad para definir la financiación de las actuaciones y que servirá de base para redactar un nuevo convenio. No es posible propiciar más tácticas dilatorias.

Los accesos al Musel y el denominado vial de Jove, merecen cita aparte. Obra necesaria de acceso al Puerto, un Puerto en el que se hizo una gran inversió para ampliarlo y que carece de accesos adecuados. El tráfico pesado sigue discurriendo por la ciudad con la correspondiente alta contaminación que ello produce. Se pueden activar todas las alertas contaminantes, pero si no se resuelven y eliminan los focos de contaminación, como en este caso, son discursos vacíos…, por calificarlo suavemente.

Ahora se extiende la obra hasta 2027, según los Presupuestos, y ello resulta inaceptable y los dos millones que aparecen para 2023 suponen otra tomadura de pelo solemne. 73 millones hasta 2027: sin más comentarios.

El desdoblamiento de la As-19 Lloreda-Veriña aparece con una raquítica partida de 500.000 euros y en este caso, se adjudicó en 2017 y se rescindió el contrato en 2020. Otra tomadura de pelo.

La autopista del mar Gijon-Nantes, pese a apoyo unánime del Senado ante una Moción del PP, sigue en paradero desconocido y la actual Ministra lo achaca al covid… y en los Presupuestos para 2023 ya ni aparece citada expresamente para diluir más el compromiso. Figura un genérico que dice, "subvención al funcionamiento de las autopistas del mar entre España y Francia". Seguimos sin autopista del mar, sin gestiones y sin compromisos para su reanudación.

Y siguiendo con nuestro aislamiento, olvido y desdenes presupuestarios, los gijoneses no llegaremos en AVE hasta Gijon, llegaremos a Pola de Lena, para decir verdad sólo los vecinos de Lena llegarán en AVE, el resto de asturianos no. Insólito.

El Molino Viejo es como el Guadiana, tiene partida en el actual ejercicio, desaparece en el 2023 y reaparece otra partida en 2024.

Muchos asturianos, también gijoneses, viajan en su automóvil a Madrid y pese a consignarse unas reducciones y bonificaciones, como otras carreteras con peaje en toda España, aquí se aplicaron en el segundo semestre del año no obteniéndose reducción alguna desde enero a junio, las razones se desconocen, pero así fue.

Y más grave si cabe, es lo que aparece pintado en los presupuestos y no se gasta; esto sí que es una auténtica tomadura de pelo. Hay dinero, pero no se gasta, o no se gasta aquí. Burla, nefasta gestión o simplemente negligencia.

Además de no hacer pretenden quitarnos logros conseguidos como la Comandancia de la Guardia Civil en Gijón, sólo los muy ingenuos dicen que no supondrá recorte de efectivos. Cuando lleguen, que llegarán, ya sólo caben lamentos.

No hacen caso, o lo que es peor, nadie exige ni pide nada para esta ciudad de Gijón. Urgen los cambios en la Alcaldía y en el Gobierno, la situación es insostenible.