Del sonoro enfado de Ana González con la dirección del PSOE gijonés por difundir una fotografía suya junto a Monchu García y Luis Manuel Flórez, "Floro", durante la última reunión de la ejecutiva se puede extraer sin mucho esfuerzo que la Alcaldesa no está dispuesta a dar una imagen de pacificación interna después de haber sido descabalgada en marcha. Es decir, que no piensa colaborar de aquí a mayo con la candidatura del aspirante a sucederle e incluso existe la posibilidad de que protagonice algún capítulo no previsto en el guion de la Casa del Pueblo. A la regidora le quedan siete meses en el despacho de la plaza Mayor sin nada que perder políticamente (al menos, que se sepa), una variable más y no menor de cara a la larga etapa preelectoral.