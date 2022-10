El procedimiento de los ERE andaluces cifra en 700 millones el importe satisfecho a lo largo de diez años para pagar indemnizaciones y jubilaciones anticipadas a más de seis mil trabajadores de empresas en crisis. Los expedientes que dieron lugar a estos pagos que aún no hayan llegado a término, por jubilación u otras causas, siguen pagándose en la actualidad sin que en ningún momento haya pedido su devolución la Junta de Andalucía, ahora en manos del Partido Popular, o algún otro organismo de control los cuestione, ya que los pagos, en su mayoría, son correctos, siendo lo incorrecto su tramitación.

El Tribunal Supremo considera que la cúpula del Gobierno andaluz creó y mantuvo, entre los años 2000 y 2009, un sistema de concesión de ayudas sociolaborales pensado para evitar "todo control administrativo", disponiendo del dinero público "de forma discrecional" y "al margen de toda legalidad".

El Supremo condena a Griñán a seis años de cárcel por un delito de malversación. La resolución cuenta con el voto particular de dos magistradas, de los cinco que componen el Tribunal, que consideran que Griñán y otros cuatro ex altos cargos de la Junta condenados por el Supremo no malversaron. En ningún momento del proceso, ni en la sentencia, se dice que algún dirigente del PSOE se haya enriquecido con ninguno de estos pagos. Tampoco que ninguno de los importes satisfechos se haya dedicado a financiar al partido, campaña electoral ni compra o reforma de alguna de sus sedes.

La dramática situación en la que trabajadores y empresas se encontraban a finales del pasado siglo hizo que se tomaran una serie de decisiones saltándose la legalidad por entonces vigente que desembocaron años después en este proceso. El indulto de Griñán que tramita el Gobierno ha sido apoyado por más de cuatro mil personalidades, entre las que se encuentran políticos del Partido Popular e Izquierda Unida, así como miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Los actuales dirigentes del Partido Popular se oponen a este indulto. Son los mismos que en su día clamaban por la excarcelación de Zaplana por razones humanitarias dada su enfermedad terminal, de la que, afortunadamente, parece haberse repuesto. Mientras, los procedimientos contra dirigentes del Partido Popular se archivan por prescripción o no se abren porque sus responsables no sabían lo que hacían sus funcionarios o segundos cargos.

¿Entienden el pánico de los populares a la renovación de los órganos judiciales?