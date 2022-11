Cerrado por Halloween

Ya lo tenemos aquí. En realidad, de un tiempo a esta parte estamos viendo los preparativos para su celebración y alguna que otra fiesta previa, como la que hubo el pasado viernes en la mayoría, por no decir en todos los colegios: es la fuerza imparablemente horripilante del Halloween.

Colegios que aprovechando que el martes es festivo, por ser el Día de Todos los Santos (hay que recordarlo porque con tanta mascarada, a alguno igual se le olvida el verdadero sentido de esta festividad), han decidido cerrar sus puertas tanto el lunes como el miércoles. Pero si preguntas el motivo de este extraño puente alargado, nadie te dirá que tiene que ver con la fiesta religiosa, sino con el Halloween de marras.

Ahora saldrán todos los que defienden que, de esta fiesta importada de allende los mares, se pueden encontrar similitudes en nuestras raíces celtas, en el conocido como Samain, festividad que, según algunos historiadores, era la más importante en nuestras tierras hasta la llegada del cristianismo. Les confieso que he buscado en esa fuente de información que es Wikipedia y he descubierto así que su etimología es gaélica y significa "fin del verano".

Pero dejando a un lado a los celtas, porque si seguimos tirando del hilo de la historia, podríamos investigar en lo que se celebraba por estas fechas (y rememorarlo) en la Edad de Bronce, allá por el 800 a.C., que es cuando se estima que esos primeros celtas llegaron a nuestra Asturias, por aquel entonces, sí que verdadero Paraíso Natural.

Con todo, no se crean que soy el típico que se opone a que sus hijas vayan al colegio disfrazadas como el resto, aunque considero que a cada año que pasa esto se nos está yendo un poco de las manos. Tanto, que hasta los adultos que jamás lo celebraron en sus años de juventud, se unen a la fiesta. Ya se sabe que cualquier excusa vale (y más en Asturias) para una buena juerga.

He de decir que sí que me ha extrañado que, con la disculpa del cierre de los colegios, y por aquello de que lo mismo algún niño se va de vacaciones con sus padres, se hayan suspendido (desconozco si en todas las parroquias) también las sesiones de catecismo. Era una oportunidad inmejorable para explicarles a los más pequeños, que tienen derecho a divertirse y disfrazarse, no sólo en Halloween sino también en el Antroxu y cuando lo deseen, el verdadero sentido de estos días.

Un significado que no obstante se va también perdiendo entre los más adultos. Es por eso que les confieso que huyo desde hace años de acudir al cementerio el Día de Todos los Santos, cuando en estos el ambiente de respeto y sosiego y respeto que debería imponerse, se torna en bullicio y postureo. Hay otros 364 días para acudir, si así de verdad se desea y no se hace casi por obligación.